Delroy Lindo quittera le bon combat pour jouer le rôle principal dans le restaurant pilote d’ABC ‘Harlem’s Kitchen’ – Blackfilm

La date limite indique que Le bon combat co-star Delroy Lindo est en négociations pour titrer Harlem’s Kitchen, Pilote dramatique du restaurant familial Harlem d’ABC Zahir McGhee, Télévision de Mandeville et studios ABC. En conséquence, il quittera le drame juridique CBS All Access The Good Fight en tant que série régulière après la quatrième saison à venir, qui débutera le 9 avril.

Le contrat de Lindo pour The Good Wife, spin-off The Good Fight, où il incarne Adrian Boseman, un associé de Reddick, Boseman & Lockhart, est en place après la saison 4. Selon des sources, on lui a proposé un nouvel accord pour rester et il aurait pu le prendre comme il aime être dans la série mais Harlem’s Kitchen est arrivé, un projet qui le passionne. J’entends la possibilité qu’il fasse les deux séries a été explorée mais le chevauchement potentiel de production était trop grand pour être surmonté. Cependant, les créateurs / showrunners de The Goof Fight, Robert et Michelle King, laissent la porte ouverte, et Lindo pourrait revenir dans une certaine mesure si Harlem’s Kitchen ne passe pas à la série et The Good Fight est renouvelé pour une cinquième saison.

Écrit par McGhee et dirigé par Stephen Williams (Watchmen), Harlem’s Kitchen est situé dans un restaurant gastronomique à Harlem et se concentre sur Ellis Rice (le rôle de Lindo dans les négociations), chef exécutif et patriarche, qui dirige un restaurant à succès avec sa femme et ses trois filles. Mais une mort inattendue plonge la famille dans l’agitation et met en péril l’avenir du restaurant alors que des secrets enfouis sont révélés.

Marcus Samuelsson, célèbre chef cuisinier de Red Rooster à Harlem, New York, produira la cuisine de Harlem’s Kitchen aux côtés de McGhee et Mandeville’s. Laurie Zaks, Todd Lieberman et David Hoberman.

Lindo joue en face de Chadwick Boseman dans Da 5 Bloods, le film de Spike Lee pour Netflix. Shondaland alun McGhee est sorti de l’atelier des écrivains Disney. Williams vient de remporter un prix DGA pour les Watchmen de HBO.