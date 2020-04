Denis Villeneuve explique pourquoi Dune sera divisé en deux films, dit que c’est son projet le plus difficile à ce jour

Denis Villeneuve a fourni de nouveaux détails sur la prochaine Dune, y compris pourquoi elle sera divisée en deux films. Le réalisateur a parlé avec Vanity Fair et dans la deuxième partie du long métrage sur le film, a expliqué pourquoi l’histoire se transformait en deux films et plus.

Le film met en vedette Timothée Chalamet aux côtés de Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem & Oscar Isaac et devrait sortir le 18 décembre. Les points saillants de l’entrevue sont les suivants:

Sur la division du livre en deux films: «Je n’accepterais pas de faire cette adaptation du livre avec un seul film. Le monde est trop complexe. C’est un monde qui prend son pouvoir dans les détails. “

Lors du casting de Stellan Skarsgård en tant que baron Vladimir: «Autant j’aime profondément le livre, j’ai senti que le baron flirtait très souvent avec la caricature. Et j’ai essayé de lui apporter un peu plus de dimension. C’est pourquoi j’ai amené Stellan. Stellan a quelque chose dans les yeux. Vous sentez qu’il y a quelqu’un qui pense, pense, pense – qui a de la tension et qui calcule à l’intérieur, au fond des yeux. Je peux témoigner, cela peut être assez effrayant. »

Sur la difficulté d’adapter le livre: “C’est un livre qui aborde la politique, la religion, l’écologie, la spiritualité – et avec beaucoup de personnages. Je pense que c’est pourquoi c’est si difficile. Honnêtement, c’est de loin la chose la plus difficile que j’ai faite de ma vie. “