Denis Villeneuve veut revisiter l’univers de Blade Runner

Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve était un film sous-performant, mais cela n’empêche pas le réalisateur de vouloir retourner dans ce monde. Villeneuve a parlé avec Empire et a expliqué comment il serait intéressé à revisiter la franchise, mais pas en tant que suite.

«C’est un endroit tellement inspirant, le monde de Blade Runner», a déclaré Villeneuve. “Le problème, c’est que le mot” suite “est nécessaire. Je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. Mais si vous me demandez si je voudrais revisiter cet univers d’une manière différente, je peux dire oui. Il faudrait que ce soit un projet à part entière. Quelque chose déconnecté des deux autres films. Une histoire de détective noir qui se déroule dans le futur… Je me réveille parfois dans la nuit en rêvant. »

Blade Runner 2049 a été acclamé par les critiques et les fans, avec un score global de 87% Rotten Tomatoes et un A-CinemaScore. Cependant, le film a perdu de l’argent avec 260,5 millions de dollars dans le monde contre un budget de 150 millions de dollars plus le marketing.