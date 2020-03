Dépannage des problèmes d’écouteurs Bluetooth | .

Les meilleurs écouteurs Bluetooth offrent une liberté de mouvement imbattable, avec une connexion sans fil qui permet aux utilisateurs de profiter de leur son même pendant les entraînements vigoureux sans la gêne des fils et des cordes les alourdissant ou restreignant leur amplitude de mouvement. Mais lorsque vos écouteurs Bluetooth vous retirent pour vous rayer la tête parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez vous sentir déçu et ennuyé. Dans le monde d’aujourd’hui, il est facile de s’attendre à ce que la technologie fonctionne au toucher d’un bouton ou d’une simple commande vocale. Cependant, même les meilleurs écouteurs Bluetooth peuvent rencontrer des problèmes courants qui sont souvent simples à résoudre, si vous en comprenez d’abord la cause.

Quels sont les problèmes typiques que les utilisateurs peuvent rencontrer avec leurs écouteurs Bluetooth et comment sont-ils résolus?

Problèmes de couplage

Le problème le plus courant avec les écouteurs Bluetooth est le couplage correct avec un appareil. Même les meilleurs écouteurs Bluetooth ne peuvent parfois pas se connecter à votre smartphone, ce qui les rend essentiellement inutiles, ce qui peut être extrêmement frustrant. Avant d’abandonner et de retirer vos anciens écouteurs filaires, il existe des solutions de dépannage simples qui résoudront le problème avec vos écouteurs Bluetooth le plus souvent. Tout d’abord, vos écouteurs doivent être compatibles avec votre appareil: les iPhones devront exécuter au moins iOS 7 pour prendre en charge le couplage Bluetooth Smart Ready, tandis que les appareils Android doivent exécuter au moins Android 4.3 (tout ce qui est plus ancien est essentiellement un fossile à ce stade). point).

Ensuite, assurez-vous d’avoir activé la connexion Bluetooth sur votre téléphone (ou appareil) et que votre téléphone et vos écouteurs ne sont pas distants de plus de trois pieds. Bien que les meilleurs écouteurs Bluetooth aient généralement une gamme plus large, les rapprocher les uns des autres résout souvent les problèmes de couplage initial. De plus, assurez-vous d’éteindre ou de retirer tous les appareils susceptibles d’interférer avec votre connexion. Parfois, le problème résulte de la tentative de couplage de vos appareils Bluetooth avec d’autres appareils à proximité (les routeurs Wi-Fi peuvent également provoquer des interférences). Enfin, assurez-vous que vous suivez les instructions du fabricant car les étapes de couplage varient selon les appareils – certains écouteurs Bluetooth nécessitent des étapes spéciales pour terminer le couplage, comme entrer un code numérique ou appuyer sur un bouton pendant que votre appareil recherche pour que vos écouteurs puissent être détectée.

Déconnexion de la connectivité

En raison de la nature d’un appareil sans fil, vos meilleurs écouteurs Bluetooth nécessitent un espace libre entre votre téléphone ou un autre appareil et les récepteurs des écouteurs. Si votre connexion est perdue, bégaie ou tombe, assurez-vous qu’il n’y a rien de solide entre votre appareil et vos écouteurs. Assurez-vous également que votre appareil est situé du même côté de votre corps que votre casque. Si la connexion perdue est toujours un problème, raccourcissez la portée en portant votre téléphone sur un support de brassard. La connexion peut également être perdue si vos autres appareils sont à proximité et que vos écouteurs sont confus et tentent de se connecter à autre chose.

Selon Popular Mechanics, Bluetooth fonctionne sur la même longueur d’onde que de nombreux autres appareils, y compris les Fitbits, les claviers sans fil et même les micro-ondes. Même les meilleurs écouteurs Bluetooth peuvent avoir des problèmes dans les zones urbaines animées avec plusieurs appareils à proximité. Le découplage et le recouplage de vos appareils à courte distance et sans interférence peuvent résoudre le problème. La Federal Communications Commission (FCC) s’efforce de résoudre ce problème en élargissant le spectre disponible pour les appareils courants. Enfin, une connexion peut être perdue si la charge de votre batterie est faible, il peut donc être judicieux de vérifier le niveau de votre batterie si votre connexion est en train de chuter ou de bégayer.

Statique dans votre son

Il y a peu de choses plus irritantes que l’électricité statique qui perturbent votre son lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo ou jouez à votre jeu préféré tout en utilisant des écouteurs. Même les meilleurs écouteurs Bluetooth peuvent être sujets à des interférences occasionnelles. Cependant, si vous rencontrez des interruptions statiques fréquentes, vous pouvez essayer de déconnecter vos écouteurs pendant trente secondes, puis de les reconnecter et de vous reconnecter. Réduire la distance entre votre appareil et vos écouteurs peut également résoudre les problèmes statiques, malgré la portée annoncée de vos écouteurs. Si vous rencontrez l’un de ces problèmes courants, n’abandonnez pas votre appareil avant d’avoir essayé ces solutions simples pour les problèmes de connectivité courants avec les meilleurs écouteurs Bluetooth, souvent le problème est facilement résolu.

