Dépêches d’Ailleurs Guide des acteurs et des personnages

Nouvelle série d’anthologie d’AMC Dépêches d’ailleurs a un casting de personnages originaux qui comprend des légendes comme Sally Field et André Benjamin (alias André 3000). Créée pour la télévision par Jason Segel, l’émission est basée sur le documentaire de 2013 sur le thème de la réalité alternative The Institute.

Les dépêches de la saison 1 d’Ailleurs suivent de nombreuses personnes qui sont recrutées par l’Institut clandestin de Jejune. Ils jouent à un jeu fascinant – qui pourrait leur donner un sens, ou peut-être faire partie d’un complot dangereux. Avec le charismatique Octavio Coleman qui dirige le spectacle, les concurrents en apprennent plus sur eux-mêmes tout en repérant les bizarreries à mesure que le jeu s’intensifie. Dispatches from Elsewhere season 1 présente la musique d’Atticus Ross (Watchmen).

Le casting principal de Dispatches from Elsewhere met en vedette Segel lui-même dans le rôle principal, ainsi qu’un puissant casting de soutien. Voici notre guide des personnages pour Dispatches from Elsewhere saison 1 sur AMC.

Jason Segel comme Peter et Eve Lindley comme Simone

Le créateur de la série, Jason Segel, joue dans Dispatches from Elsewhere en tant que Peter, un homme qui est piégé par les routines de la vie et cherche du sens à travers un jeu mystérieux. À la télévision, Segel est surtout connu pour incarner Marshall Eriksen dans How I Met Your Mother. Sur grand écran, il a joué dans The Muppets et The End of the Tour.

La nouvelle venue Eve Lindley joue le rôle de Simone, une femme dont la personnalité contraste (et peut-être complète) la façon dont Peter aborde la vie. Lindley a interprété Hot Carla dans Mr. Robot season 2 et Frida dans Outsiders.

Andre Benjamin comme Fredwynn

Andre Benjamin joue dans Dispatches from Elsewhere saison 1 en tant que Fredwynn, un génie paranoïaque. Dans la culture pop, Benjamin est surtout connu comme artiste d’enregistrement Andre 3000 et comme membre fondateur du groupe emblématique de hip-hop Outkast. Il a interprété Jimi Hendrix dans Jimi: All Is by My Side et Tcherny dans High Life.

Sally Field en tant que Janice Foster

Sally Field, deux fois lauréate d’un Oscar, joue dans le rôle de Janice Foster, une femme avec une personnalité attachante et des perspectives pleines d’espoir. Field est surtout connu pour ses performances acclamées dans Steel Magnolias, Forrest Gump et Lincoln. Sa mère, Margaret Field, a joué dans le classique de science-fiction The Man from Planet X de 1951.

Richard E. Grant comme Octavio Coleman, Esq.

Dans Dispatches from Elsewhere saison 1, Richard E. Grant décrit l’énigmatique Octavio Coleman, Esq., Le directeur de l’Institut Jejune. Grant a obtenu une nomination aux Oscars pour sa performance de soutien dans le film 2018 Can You Ever Forgive Me? Il a fait ses débuts au cinéma dans le classique culte 1987 Withnail & I, et est récemment apparu sous le nom d’Allegiant General Enric Pryde dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Les dépêches venues d’ailleurs soutenir la distribution

Cecilia Balagot comme Clara – Une mystérieuse femme poursuivie par les concurrents du jeu. Cecilia Balagot a joué le rôle d’Isadora Smackle dans Girls Meets World. Elle a précédemment interprété Grace Sanchez dans Desperate Housewives.

Tara Lynne Barr en tant que jeune Janice – Tara Lynne Barr a joué le rôle de Laura Myers dans Casual.

Joe Forbrich – Joe Forbrich a dépeint le détective Joe Cormack dans Law & Order.

Cherise Boothe comme Lee – Cherise Boothe est apparue dans 42 et The Blacklist.

