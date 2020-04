Derniers jours! Participez à un concours de mèmes et gagnez jusqu’à deux mille pesos

Votre passe-temps favori pour cette quarantaine peut devenir très lucratif. Début avril, le ministère de la Culture – par le biais du Digital Culture Center – a convoqué des internautes créatifs à un concours de mèmes particulier. Sans titre Mèmes critiques x__x, cette dynamique vise à «répartir les ressources entre les créateurs et générer différents types de mèmes critiques, comme l’un des outils les plus importants de l’ère numérique».

Ci-dessous, nous vous fournissons des informations sur l’appel et comment vous pouvez participer.

Dans l’idée que les mèmes sont l’un des outils de communication les plus importants à l’ère numérique, ce concours vise à exalter la fonction critique de ces produits pour le temps actuel. Ceci, dans son format le plus conventionnel, c’est-à-dire une image est intervenue avec du texte.

Les propositions des candidats doivent consister en une série de 5 à 7 images, au format JPG, PNG ou GIF (Les formats peuvent varier entre chaque image de la série). Tous les mèmes de l’ensemble doivent obéir au même thème, qui est actuel avec une pertinence locale.

Les catégories de participation sont les suivantes:

Mème narratif: “Ce devrait être un texte original qui évoque et condense une idée et / ou une situation contemporaine locale, que ce soit d’un point de vue social, politique ou économique.”

Mème théorique: «Vous pourrez paraphraser et prendre comme base des textes publiés et disponibles en espagnol, de nature critique et issus des domaines philosophique, anthropologique, sociologique ou technologique.»

Meme fiction: “Ce doit être un texte original, littéraire ou poétique basé sur un événement ou un épisode fictif qui aborde l’utilisation du mème comme espace d’écriture.”

Pour les trois catégories, les images doivent être originales ou avoir les licences permettant leur utilisation et leur distribution gratuite sur internet. L’appel demande également que la taille des fichiers 1080 pixels sur leur côté le plus court pour publication sur les réseaux sociaux.

Les candidats peuvent être mexicains ou étrangers ayant leur résidence officielle dans notre pays. Ils ont jusqu’au 28 avril 2020, à 23 h 59 (heure du centre du Mexique), pour envoyer leurs propositions par e-mail.. En tant que destinataire, le courrier doit être placé [email protected]

Les dix séries gagnantes seront annoncées le 7 mai. Chaque gagnant sera créancier de 2383,33 $ Pesos mexicains.

Pour en savoir plus sur le concours Mèmes critiques x__x, y compris la documentation requise, cliquez sur ce lien.