Des amis lancent officiellement la Réunion à HBO Max

HBO Max est là pour vous, car ils ont officiellement conclu un accord pour un spécial de retrouvailles entre amis. Courteney Cox a accédé à son compte Instagram pour confirmer que HBO Max a signé les six principaux membres de la distribution pour la réunion spéciale non scénarisée qui célébrera la sitcom emblématique des années 1990 et 2000. Variety rapporte que les six stars recevront un salaire d’au moins 2,5 millions de dollars pour la spéciale.

La réunion spéciale est depuis longtemps en préparation, avec des rumeurs selon lesquelles elle se multiplierait l’automne dernier. Variety rapporte que la spéciale aura lieu sur la scène sonore originale de Friends et sera disponible sur HBO Max au lancement avec les 236 épisodes de la série télévisée.

Friends est resté incroyablement populaire au cours des années qui ont suivi sa disparition en 2004, et lors de sa diffusion sur Netflix, il figurait parmi les émissions les plus regardées du service.

“Je suppose que vous pourriez appeler cela celui où ils se sont tous réunis – nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui sera programmé avec toute la bibliothèque Friends”, a déclaré Kevin Reilly. , qui est CCO chez HBO Max ainsi que président de TBS, TNT et truTV. «J’ai pris connaissance de Friends au tout début de son développement, puis j’ai eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et j’ai été ravi de la voir se développer avec les téléspectateurs génération après génération. Il s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux. “