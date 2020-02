Des amis se rapprochent pour conclure une offre spéciale sur les retrouvailles

Le casting de Friends semble être prêt pour une spéciale de retrouvailles sur HBO Max. Deadline rapporte que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry ont convenu en principe d’un accord avec Warner Bros.pour un spécial non scénarisé d’une heure qui paierait chacun d’eux entre 3 et 4 millions de dollars. Le prix total d’environ 20 millions de dollars est à égalité avec les accords récents de Netflix avec Dave Chapelle, Chris Rock et Ellen DeGeneres pour les spéciaux de comédie.

Le spécial servirait, en supposant que l’accord ne s’effondre pas d’une manière ou d’une autre, comme le lancement des rediffusions de Friends sur HBO Max, pour lesquelles le service a payé 425 millions de dollars. Aussi fou que ce prix puisse paraître, il est considéré comme un gros coup d’État pour HBO Max, car la sitcom était l’une des émissions les plus regardées de Netflix.

Les acteurs et l’équipe ont maintes fois insisté sur le fait qu’aucun redémarrage ou réunion scripté ne se produirait, laissant un docuspecial comme la meilleure option pour Warner Bros.TV et HBO Max.