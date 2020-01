Des célébrités achètent des cinémas pour des projections gratuites de «Just Mercy» – Blackfilm

Avant la sortie nationale de Warner Bros Pictures le 10 janvier » “Just Mercy” une liste croissante de sommités, d’équipes sportives, de chefs religieux et de sociétés mondiales ont soutenu le film par le biais de rachats de salles. Le film, qui a débuté en version limitée le jour de Noël, a touché la corde sensible des critiques et des cinéphiles, gagnant un A + CinemaScore extrêmement rare en plus d’être certifié frais sur Rotten Tomatoes avec un score d’audience de 99%. «Just Mercy» a également remporté sept prix du public dans des festivals de cinéma à travers le pays, notamment les festivals Mill Valley, Chicago, Virginie, La Nouvelle-Orléans, Twin Cities et Heartland Film.

Les gens sont inspirés par l’histoire d’un véritable héros de notre temps, l’avocat Bryan Stevenson, un homme noir qui a courageusement pris des forces puissantes en Alabama pour sauver la vie d’un homme noir innocent dans le couloir de la mort. Bryan est depuis devenu une force de changement indomptable, à la fois dans sa communauté et à travers le pays, luttant sans relâche pour la justice des personnes prises au piège dans un système où les cartes sont souvent empilées contre eux.

Étoiles des mondes de le sport, le théâtre, la mode et la musique, ainsi que des équipes sportives, des chefs religieux et des églises clés, et des sociétés multinationales, ont été incités à acheter des théâtres entiers et à offrir l’entrée gratuite, dans l’espoir de rendre cette histoire puissante accessible au plus grand nombre. Certains de ceux sur la liste croissante de ceux qui font des rachats de théâtre comprennent:

o Kobe Bryant

o Kanye et Kim Kardashian West

o John Legend

o Commun

o Lena Waithe

o Garrett Temple des Brooklyn Nets

o Devin McCourty, dos défensif # 32 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

o Jason McCourty, Cornerback # 30 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

o Microsoft

o Coach

o Facebook

o Goldhouse

o JPMorgan Chase

o Prudential Financial

o Goldman Sachs Urban Investment Group

o Eastdil sécurisé

o La Fondation Margaret et Daniel Loeb et Third Point LLC

o La Fondation de la famille Arthur M. Blank

o Chris et Crystal Sacca

o Michael et Lydia Kives

o Sheryl Leach

o William McMorrow, président-directeur général de Kennedy Wilson

o juste garder la fondation livin

o Cosmétiques frais faits à la main

o Pasteur Jamal Bryant et New Birth Church, Atlanta

o Dr. Irishea Hilliard et New Light Church, Houston

L’évêque Dale Bronner et la cathédrale de culte familial Word of Faith, Atlanta

o Équipes sportives comprenant:

● De la NBA: Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings

● De la NFL: San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Atlanta Falcons

À propos de «Just Mercy»:

Michael B. Jordan («Black Panther», les films «Creed», «Fruitvale Station») et les lauréats des Oscars Jamie Foxx («Ray», «Baby Driver», «Django: Unchained») et Brie Larson («Room», «Short Term 12», «Captain Marvel») dans «Just Mercy». Le réalisateur primé Destin Daniel Cretton («The Glass Castle», «Short Term 12») a réalisé le film à partir d’un scénario qu’il a co-écrit, basé sur sur les mémoires les plus vendues de Bryan Stevenson.

Le casting principal comprend également Rob Morgan, Tim Blake Nelson, Rafe Spall, O’Shea Jackson Jr. et Karan Kendrick. Le film a été produit par deux fois nominé aux Oscars Gil Netter (“Life of Pi”, “The Blind Side”), Asher Goldstein (“Short Term 12”) et Michael B. Jordan. Bryan Stevenson, Mike Drake, Niija Kuykendall, Gabriel Hammond, Daniel Hammond, Scott Budnick, Jeff Skoll et Charles D. King ont été producteurs exécutifs. Cretton a co-écrit le scénario avec Andrew Lanham, basé sur le livre de Stevenson, Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, qui a passé plus de 180 semaines sur la liste des meilleurs vendeurs du New York Times et en comptant.

Warner Bros. Pictures présente, en association avec Endeavour Content / One Community / Participant Media / Macro, une production Gil Netter, une production Outlier Society, «Just Mercy». Distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, le film a été classé PG- 13 pour le contenu thématique, y compris certaines épithètes raciales.

De plus, Just Mercy a été nominé pour 6 prix Image, notamment pour un film exceptionnel, un acteur exceptionnel et une performance révolutionnaire exceptionnelle; Voici la liste complète des candidatures.

Film exceptionnel

“Dolemite est mon nom” (Netflix)

«Harriet» (Fonctionnalités de mise au point)

«Just Mercy» (Warner Bros. Pictures)

«Queen & Slim» (Universal Pictures)

«Nous» (Universal Pictures)

Acteur exceptionnel dans un film

Chadwick Boseman – «21 ponts» (STX Films)

Daniel Kaluuya – «Queen & Slim» (Universal Pictures)

Eddie Murphy – «Dolemite est mon nom» (Netflix)

Michael B. Jordan – «Just Mercy» (Warner Bros Pictures)

Winston Duke – «Nous» (Universal Pictures)

Acteur de soutien exceptionnel dans un film

Jamie Foxx – «Just Mercy» (Warner Bros. Pictures)

Leslie Odom, Jr. – «Harriet» (Focus Features)

Sterling K. Brown – «Vagues» (A24)

Tituss Burgess – «Dolemite est mon nom» (Netflix)

Wesley Snipes – «Dolemite est mon nom» (Netflix)

Des performances exceptionnelles en cinéma

Cynthia Erivo – «Harriet» (Fonctionnalités de mise au point)

Jodie Turner-Smith – «Queen & Slim» (Universal Pictures)

Marsai Martin – «Little» (Universal Pictures)

Rob Morgan – «Just Mercy» (Warner Bros. Pictures)

Shahadi Wright Joseph – «Nous» (Universal Pictures)

Distribution d’ensemble exceptionnelle dans un film

“Dolemite est mon nom” (Netflix)

«Harriet» (Fonctionnalités de mise au point)

«Just Mercy» (Warner Bros. Pictures)

«Queen & Slim» (Universal Pictures)

«Nous» (Universal Pictures)

Écriture exceptionnelle dans un film (film)

Chinonye Chukwu – «Clémence» (néon)

Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham – «Just Mercy» (Warner Bros Pictures)

Doug Atchison – «Brian Banks» (rue Bleeker et ShivHans)

Jordan Peele – «Nous» (Universal Pictures)

Kasi Lemmons, Gregory Allen Howard – “Harriet” (Focus Features)