Des célébrités agitées créent une télé réalité grinçante pendant le verrouillage du coronavirus

Une grande partie du pays est en lock-out en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus et avec la Californie et la ville de New York incluses, cela signifie que beaucoup de célébrités sont coincées avec trop de temps et nous avons les messages des médias sociaux pour le prouver . Qui fait le verrouillage correctement et qui devrait simplement ranger ses téléphones?

Le contenu des médias sociaux est à un niveau record avec tant de personnes mises en quarantaine avec peu de choses à faire. Comme peuvent en témoigner toutes les personnes de plus de 30 ans qui ont découvert TikTok, le contenu n’est pas aussi mauvais que prévu. Une plate-forme qui était autrefois envahie par les e-boys et les filles VSCO qui faisaient des messages cringey qui n’étaient clairement pas acceptés ni compris par quiconque assez âgé pour avoir un emploi à temps plein, TikTok est maintenant devenu la plate-forme des gens comme la star de Friends, Courtney Cox, pleine des familles et des personnes d’âge moyen ennuyées. Les mèmes sont faits par les parents du fabricant de mèmes normal.

La quarantaine a changé la démographie non seulement des consommateurs de médias sociaux mais aussi des créateurs. Dans de nombreux cas, c’est une bonne chose, alors que dans d’autres, pas tant que ça. Les célébrités sont aussi agitées que le reste d’entre nous et cela se voit. Bien que cela semble avoir augmenté un excellent contenu pour nous tenir tous occupés, d’autres célébrités ne l’obtiennent tout simplement pas. Certains sont inoffensifs, tout simplement très maladroits et certains reçoivent un contrecoup ainsi que des querelles de célébrités. Si vous n’avez pas suivi ici, voici un bref résumé de certains des pires messages de célébrités inspirés de la quarantaine.

Madonna a honoré les fans d’une étrange diatribe inspirée du coronavirus de sa baignoire remplie de pétales de rose. Les gens sont divisés sur le poste, certains pensant qu’elle tentait la satire. Un expert dans ce domaine, Weird Al Yankovic, a même pesé en suggérant que cet échec prouvait la difficulté de la satire. D’autres pensent qu’elle était sérieuse avec ce poste très étrange. La seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est que c’était une énorme erreur maladroite qui nous a tous fait grincer des dents, consultez le post ci-dessous:

Dans une diatribe en direct sur Instagram, la star de High School Musical s’est plainte de la durée de la quarantaine proposée, la qualifiant de BS et de la manière la plus autorisée possible, a poursuivi: “Ouais, les gens vont mourir, ce qui est terrible, mais inévitable. ” Elle a ajouté qu’elle ne devrait peut-être pas faire ça maintenant. Ce qui, venant sur les talons de Coachella, l’a probablement frappée très fort, peut-être qu’elle n’aurait pas dû. Elle a rapidement réalisé son erreur et est allée à ses histoires pour s’excuser auprès des fans le lendemain, mais ses commentaires en direct sourds ont toujours été capturés dans une vidéo qui durera probablement pour toujours. Découvrez la vidéo originale ci-dessous (via @balleralert).

Il s’avère que le super-héros bien-aimé de la Guêpe aurait dû laisser ses réseaux sociaux en pause. La star de Lost s’est rendue sur les réseaux sociaux pour lui expliquer comment elle ne s’auto-mettait pas en quarantaine. Alors que la légende originale avant modification parlait de sa liberté et était bien pire, même la légende restante avec le hashtag “business as usual” n’est pas très belle. Beaucoup de célébrités, dont sa costar perdue Maggie Grace, ont commenté et pourquoi cette attitude était peut-être un peu égoïste. Vous pouvez voir la version modifiée de l’article ci-dessous:

Le chanteur Sam Smith s’est rendu sur Instagram pour publier une série de photos détaillant les étapes d’une fusion de quarantaine. Ils l’ont fait bien sûr, à partir de leur manoir de plusieurs millions de dollars. Il y en a qui ont trouvé ça drôle. D’autres l’ont trouvé juste maladroit. D’autres encore, comme l’utilisateur de Twitter @CFCbezz, ont pris un moment pour souligner que cela ne constituait pas exactement une souffrance. Et en fait, il y en avait d’autres dans l’histoire qui ont eu beaucoup plus de mal. Vous pouvez lire le commentaire twitter ci-dessous (via @CFCbezz):

Peu de messages ont reçu autant d’attention que celui de la star de Wonder Woman Gal Gadot – et pas tous dans le bon sens. Google Gal Gadot et grincer des dents et il n’y a pas de pénurie de matériel sur cette célébrité chanter longtemps la chanson “Imagine” de John Lennon. Ce n’est pas que les fans n’apprécient pas une bonne chanson de célébrité, il suffit de regarder le succès de Carpool Karaoke et la superbe vidéo de chant de longue durée de Lewis Capaldi sur sa chanson est absolument hystérique. Le problème que les gens avaient avec cela est que le message ne correspondait pas au sentiment de la nation. Avec des paroles qui parlent des luttes chantées par des personnes mises en quarantaine dans des demeures à des gens inquiets de trouver de la nourriture et de perdre leur emploi au salaire minimum, cela n’a tout simplement pas touché le cordon prévu. Personne ne se demande à quel point Gal Gadot est incroyable ou que ses intentions auraient pu être bonnes. C’était génial de voir combien de ses amis célèbres elle pouvait rassembler, mais je pense que les gens espéraient que ce serait pour quelque chose qui soulagerait plutôt que de chanter «pas de possessions» des hôtels particuliers. Vous pouvez voir son post Instagram ci-dessous:

