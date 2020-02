Des choses plus étranges auraient dû tuer Hopper pour de vrai

Jim Hopper a été confirmé vivant dans Choses étranges saison 4, mais la série originale Netflix aurait été meilleure en suivant vraiment sa mort. Joué par David Harbour, Jim Hopper a été l’un des personnages principaux (et les plus populaires) de Stranger Things depuis sa création. Le chef de la police de Hawkins, dans l’Indiana, il est devenu étroitement lié à tous les événements de la ville, de la disparition de Will Byers à la figure de père d’Eleven.

L’arc de personnage de Hopper a atteint son paroxysme dans la saison 3 de Stranger Things, quand lui et Joyce ferment la porte de l’Upside Down caché dans le centre commercial Starcourt. Hopper, à la suite d’un combat avec Grigori, n’a pas pu s’échapper et, au moins en apparence, a été pris dans le souffle de l’explosion qui a suivi. Avec apparemment nulle part où aller, Hopper aurait dû être mort, et c’est ce que Stranger Things a permis aux téléspectateurs de penser.

Bien sûr, si vous ne voyez pas de corps à l’écran, on peut raisonnablement supposer qu’ils ne sont pas morts. Avec les taquineries de “l’Américain”, de nombreux fans pensaient que Hopper avait miraculeusement survécu et avait été emmené en Russie, et un teaser de la saison 4 de Stranger Things a confirmé sa survie. Mais tant que Hopper est vivant, Stranger Things aurait vraiment dû le tuer.

La “mort” de Hopper était une astuce bon marché

Que les fans croient ou non que Jim Hopper était mort, Stranger Things voulait certainement que les téléspectateurs pensent que c’était le cas. La toute fin de la saison 3 de Stranger Things s’est structurée autour de la mort de Hopper et de ses adieux, et malgré les taquineries de la messagerie vocale américaine et Murray, Netflix a largement agi comme s’il était mort. Les contrefaçons de la mort ne sont pas rares dans les grandes émissions de télévision, en particulier au cours de la dernière décennie, grâce à des personnages comme The Walking Dead et Game of Thrones, où l’accent a été mis davantage sur l’élimination des personnages principaux à des moments surprenants et sur le facteur de choc.

Dans le feu de l’action, la mort de Hopper est censée servir ce même but: laisser les téléspectateurs stupéfaits qu’un personnage aussi majeur serait tué maintenant, malgré le fait que la série a encore au moins une saison de plus, sinon plus . Mais Stranger Things a lutté avec cela à plusieurs niveaux: de nombreux membres du public n’ont pas adhéré à l’idée que Hopper était vraiment mort, et maintenant le marketing de la série a déjà confirmé que c’était le cas, bien avant la diffusion de la saison 4. Cela signifie que la «mort» de Hopper n’a pas le même impact à long terme qu’elle aurait pu le faire, et ressemble plutôt à une astuce bon marché pour un impact maximal – mais momentané -.

Stranger Things Killing Hopper aurait signifié plus de poids émotionnel et des enjeux plus élevés

Stranger Things n’a pas été timide quand il s’agit de tuer des personnages (surtout si leur nom commence par ‘B’): de Barb à Bob en passant par Billy, les fans ont dû dire adieu à des personnages populaires et / ou intéressants, mais ils sont tous des acteurs secondaires dans le grand schéma des choses. Hopper est différent à cet égard, car il est l’un des véritables protagonistes de Stranger Things, donc sa mort aurait été beaucoup plus importante en termes d’impact sur la série. Cela ne veut pas dire que simplement tuer un personnage principal est bon sans raison ni rime, mais il y avait des avantages évidents à rendre la mort de Hopper réelle et permanente.

Le principal avantage de Hopper réellement tué est qu’il donnerait beaucoup plus de poids émotionnel à la série. Sa mort à la fin de la saison 3 est suivie de véritables moments poignants, y compris son adieu tranquille à Joyce juste après que cela se soit produit, à sa réconciliation avec Eleven et à la prise de conscience qu’il est parti, et le plus important de tout le message de Hopper à Eleven. C’était en particulier une scène extrêmement touchante qui devrait avoir un impact majeur sur Eleven, mais elle est contrecarrée par le manque de permanence (et de crédibilité) autour de la disparition de Hopper. Le tuer rendrait ces émotions non seulement plus vraies, mais aussi plus durables.

La mort de Hopper dans Stranger Things servirait également à augmenter les enjeux encore plus haut. Ce que les Russes sont jusqu’à présent semble être au cœur de Stranger Things et du mystère de l’Upside Down, et vous pouvez voir une certaine logique à avoir un personnage à l’intérieur pour ainsi dire. Mais si les Russes ont tué Hopper, un personnage majeur, cela les marque comme une menace beaucoup plus importante et donne un plus grand investissement personnel pour les personnages et les téléspectateurs dans les batailles à venir.

Killing Hopper aurait été plus intéressant pour Stranger Things Saison 4

La survie de Jim Hopper, son séjour en Russie et son évasion probable constitueront sans aucun doute un élément clé de l’histoire de la saison 4 de Stranger Things; il se peut qu’il retourne lui-même à Hawkins, ou qu’Eleven & Co. se rende en Russie pour le retrouver. Quelle que soit la manière dont cela se produit, quelques choses semblent probables: Hopper sera réuni avec Eleven, Joyce et le reste des personnages proches de lui, et ils travailleront tous ensemble pour affronter la menace russe et découvrir plus de Upside Down’s secrets. Il y a certains éléments narratifs qui pourraient fonctionner à coup sûr, mais il serait beaucoup plus intéressant de voir comment El et le reste du groupe gèrent les choses sans que Hopper soit là pour aider et fournir des conseils.

L’un des plus gros problèmes de Stranger Things est son refus de changer et de s’en tenir au statu quo accepté. Cela a été particulièrement évident au cours de la saison 3, qui a frappé beaucoup des mêmes battements que la saison 2, et n’a pas montré beaucoup de croissance. La mort de Hopper aurait pu être un moyen de le faire avancer en termes d’intrigue et de caractère. Pour l’histoire, la mort de Hopper rend ce que les Russes font encore plus important, et donc les tentatives pour les arrêter. Pour les personnages, il serait fascinant de voir comment un Eleven impuissant fait vraiment face à la perte de Hopper et continue sans lui, et comment les autres enfants doivent également se développer et s’adapter rapidement maintenant qu’il est parti.

Stranger Things a déjà répété les erreurs de narration de Game of Thrones, et cela se voit également avec Hopper. Sa mort est comme celle de Jon Snow – impossible à croire et rapidement annulée – alors qu’elle aurait pu et aurait dû ressembler à celle de Ned Stark, le meurtre du personnage principal qui permet à la jeune génération de se manifester, de grandir et de diriger les choses plus que jamais. , parce que ce sont eux qui racontent l’histoire. La mort de Hopper était une grande chance pour Stranger Things de changer, de devenir une série différente, espérons-le meilleure et certainement plus audacieuse, et le garder en vie repousse cela.

