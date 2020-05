Des créateurs de «Le mystère du père Po» et «Reborn». Bande-annonce et affiche de ‘Wojtyla. Recherche ‘

Après le succès tant au cinéma qu’en ligne de “Le mystère du père Po” et “Reborn: le père Po a changé leur vie”, le premier distributeur de cinéma avec des valeurs en Espagne, European Dreams Factory, a présenté le troisième long métrage de Jos Mara Zavala , ‘Wojtyla. La recherche», étant donné les circonstances exclusivement en ligne le vendredi 8 mai prochain.

Dans son troisième projet, le réalisateur et scénariste Jos Mara Zavala plonge dans le passé de l’un des grands saints de l’histoire récente de l’Église catholique, avec un complot et une enquête qui permettront au spectateur de rencontrer la personne derrière le pontife San Juan Paul II.

Le film a la participation exceptionnelle du cardinal Stanislaw Dziwisz, secrétaire personnel de Jean-Paul II depuis près de 40 ans; du postulateur de cause de canonisation de Wojtyla, Slawomir Oder; Valentina Alazraki, correspondante de Televisa au Vatican depuis plus de 30 ans; ou Shawn Carney, président du mouvement Pro Life “40 jours pour la vie”.

“Wojtyla. La recherche«Il offre également au spectateur une série de témoignages tacites de l’intercession de Jean-Paul II comme l’un des plus grands saints du XXe siècle.

Selon le réalisateur, le film “propose pour la première fois les documents et les photographies des archives secrètes communistes en Pologne, selon lesquels Jean-Paul II a été soumis à une surveillance étroite et à des écoutes téléphoniques à partir de 1946 et même à son propre pontificat. son centenaire met même en lumière pour la première fois l’existence d’un plan d’empoisonnement du pontife romain dont les services secrets britanniques ont un jour rendu compte à la direction du Vatican. “

Enfin, il convient de mentionner que l’European Dreams Factory a fourni le formulaire suivant pour recevoir la location de cette production de Piucho Films entre l’Espagne, les États-Unis et la Pologne le vendredi 8 mai, jour de son lancement.

