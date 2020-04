Des développeurs valeureux sont harcelés sexuellement dans le jeu et l’émeute en est malade

Les communautés de jeu en ligne ont la fâcheuse réputation d’être des environnements hostiles et sexistes, et Valorant Le développeur Riot Games espère contrer cette tendance négative en réprimant les comportements inappropriés dans ses jeux multijoueurs. Le développeur de League of Legends, Riot Games, a récemment commencé à étendre son répertoire au-delà de leur titre MOBA populaire. Le studio travaille actuellement sur Valorant, un jeu de tir à la première personne en équipe que les fans ont décrit comme un croisement entre Overwatch et Counter-Strike.

Valorant se porte bien, avec sa version bêta fermée actuelle qui est largement appréciée, mais ce n’est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Comme tant d’autres communautés en ligne, où l’anonymat et la concurrence sont mélangés, les utilisatrices de Valorant sont harcelées lors de leurs tentatives de jouer en ligne.

Connexes: Valorant: Comment jouer en tant que Cypher

Tel que rapporté par RockPaperShotgun, la créatrice de Riot Games UX “Greenily” a posté une vidéo d’elle-même harcelée par un joueur masculin au hasard pendant qu’elle jouait à Valorant dans une “file d’attente solo”, où les joueurs sont jetés dans des fêtes avec des joueurs aléatoires. Elle a décrit la situation comme courante à chaque fois qu’elle joue seule en ligne, quel que soit le jeu en question. En réponse, Riot Games a annoncé son intention de lutter contre ce type de harcèlement indésirable. La productrice exécutive de Valorant, Anna Donlon, a exprimé son intérêt pour trouver des moyens de faire de Valorant un endroit sûr pour tout type de joueur, quel que soit le sexe (ou la race, ou l’orientation, etc.).

Si les jeux vidéo veulent être pris au sérieux, les joueurs doivent grandir. Un comportement haineux ne peut être toléré. À cette fin, des titres tels que Rainbow Six: Siege ont permis à des joueurs interdisant le perma dont les propos enflammés traversent la ligne dans un discours de haine, et d’autres jeux comme Overwatch et la propre League of Legends de Riot ont pris des mesures pour surveiller leurs communautés et protéger ses joueurs contre les ravageurs qui ruinent les choses pour tout le monde.

Pour Riot Games, s’assurer que Valorant et leurs autres jeux sont construits sur des communautés en ligne sûres est particulièrement vital pour leur propre image en tant qu’entreprise, car ils n’ont résolu que récemment leur propre poursuite interne pour discrimination de genre pour 10 millions de dollars. Avec le règlement, des promesses ont été faites selon lesquelles Riot ferait en sorte que le studio soit un lieu de travail sain pour les femmes, sans le type de comportement qui avait conduit les employées à se sentir en danger. Maintenant, ils doivent tenir cette promesse et étendre ce travail pour inclure les nombreuses femmes qui jouent aux jeux vidéo en ligne.

Plus: Valorant: Comment jouer en tant que violation

Source: RockPaperShotgun