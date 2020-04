Des films Marvel pour adapter un événement de bande dessinée controversé

Selon les rapports, l’événement le plus choquant de l’Univers ultime aura une adaptation dans les futurs films Marvel.

Au fil des ans, nous avons pu lire de nombreux événements dans les bandes dessinées, mais sans aucun doute Ultimatum C’est l’un des plus controversés et il semble qu’il pourrait atteindre les films de Marvel. Bien que ce ne sera probablement pas une adaptation directe, car ils feront quelque chose de similaire à Avengers: l’ère d’Ultron ou Captain America: guerre civile, qui a utilisé les titres des histoires, mais les a fait travailler dans l’univers cinématographique d’une manière différente.

Ultimatum était une série limitée de 2009 de l’écrivain Jeph loeb et l’artiste David finch. Il a réuni les principaux héros de l’Univers ultime, tels que les Avengers, Spider-Man, les X-Men et les Fantastic Four. MagnétoCherchant à se venger de la mort de ses fils Scarlet Witch et Quicksilver, il a inversé le champ magnétique terrestre, provoquant des catastrophes naturelles dans le monde entier. L’événement a été critiqué pour ses nombreux décès, ce qui a contribué à préparer le terrain pour la prochaine ère de la bande dessinée Ultimate.

Cet événement pourrait apporter de nombreux grands personnages qu’ils souhaitent utiliser.

Lorsque Disney a acheté FOX, il a ramené des personnages très intéressants pour les films Marvel, tels que les X-Men et les Fantastic Four. S’ils adaptent Ultimatum, les principaux méchants seraient Magneto et Doctor Doom, bien que nous ne verrions probablement pas autant de morts, ils l’utiliseront peut-être pour finir certains héros qui sont dans le jeu depuis un certain temps. UCM comme Thor, Scarlet Witch, Wasp ou Doctor Strange qui est mort aux mains de son vieil ennemi Dormammu.

Pour l’instant, les films de Phase 4 Marvel n’auront pas un événement cinématographique aussi important que Ultimatum. Il faudrait donc attendre la phase 5, où les mutants et les X-Men seraient introduits. Ce serait alors que nous pourrions voir cette histoire de la bande dessinée. Bien que probablement au cinéma, ce sera très différent.