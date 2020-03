Des gemmes spécialement sélectionnées pour profiter entre amis! – HITC

C’est une excellente façon de rester connecté, alors voici les meilleurs films à regarder sur Netflix Party.

Les temps sont durs en ce moment, le public étant invité à éviter tout contact non essentiel pour empêcher une nouvelle propagation.

Les événements sont annulés et reportés tandis que de nombreux lieux sociaux ferment leurs portes conformément aux directives du gouvernement. Les films ont été retardés et les chaînes de cinéma telles que Odéon, Cineworld et Showcase ne sont plus ouvertes.

Beaucoup trouveront la perspective de rester à la maison ennuyeuse, mais heureusement, Netflix nous offre des heures de divertissement sans fin. Il y a tellement de contenu à consommer, mais le binging est devenu beaucoup plus social avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité.

Comme souligné par Netflix Party, le service offre aux utilisateurs la possibilité de regarder Netflix avec leurs amis en ligne. Il synchronise la lecture vidéo tout en ajoutant une fonction de conversation de groupe, vous faisant vous sentir beaucoup plus connecté.

Sur le site, ils écrivent: “Rejoignez plus de 500 000 personnes et utilisez Netflix Party pour vous connecter avec des amis et organiser des soirées cinéma longue distance et des soirées télévisées!”

Ça sonne bien, alors voici comment faire…

Comment obtenir Netflix Party: Instructions

La source précédente met en évidence quatre étapes pour se connecter:

1). “Installer Netflix Party: Pour installer Netflix Party, commencez par cliquer sur le bouton «Installer Netflix Party» sur cette page. Une fois que vous êtes redirigé vers le Chrome Web Store, cliquez sur “Ajouter à Chrome” pour terminer l’installation de Netflix Party.

2.) Ouvrez une vidéo dans Netflix: Accédez au site Web de Netflix. Choisissez n’importe quelle émission que vous souhaitez regarder et commencez à lire la vidéo.

3.) Créez votre fête: Pour créer votre fête, cliquez sur l’icône rouge «NP» située à côté de la barre d’adresse. Cliquez ensuite sur «Démarrer la fête» pour démarrer la fête et partagez l’URL de la fête pour inviter des amis.

4.) Rejoignez une fête Netflix: Pour rejoindre un groupe, cliquez sur l’URL du groupe, qui redirigera vers le site Web de Netflix. Cliquez ensuite sur le bouton «NP» à côté de la barre d’adresse, et vous devriez automatiquement rejoindre le groupe. »

C’est si simple! Cependant, vient alors la partie difficile de décider quoi regarder…

Meilleurs films à regarder sur Netflix Party

Il serait facile d’énumérer simplement les meilleurs films que le service a à offrir, mais en réalité, vous devez prendre en compte d’autres facteurs. Le film doit être un peu un plaisir pour la foule, et deuxièmement, il doit être quelque chose que vous pouvez facilement suivre tout en discutant avec vos amis – donc quelque chose comme The Irishman de Martin Scorsese est certainement mieux à regarder sans être dérangé

En tenant compte de cela, voici quelques recommandations de films:

Beetlejuice: Ce classique moderne bien-aimé offre toujours une évasion satisfaisante de la réalité.

Spenser Confidential: Bien que les cinémas soient fermés, cela vaut toujours la peine de suivre les films plus récents. Cette comédie d’action se déroule comme une compilation de grands succès, cochant toutes les cases de genre, des flics corrompus aux couples improbables.

Jumanji: Bienvenue dans la jungle: Ce superbe blockbuster regorge de rires et de spectacles du début à la fin.

Bloqueurs: Cette récente addition à Netflix est une comédie de passage à l’âge adulte charmante et festive dans laquelle les adultes ont plus besoin d’être éclairés que les adolescents. Très amusant avec une brillante performance de John Cena.

Shrek: Soyons honnêtes, celui-ci n’a même pas besoin d’être expliqué. Le premier qui ne le cite pas mot à mot perd, quelqu’un?

Arracher: Loin de l’humour familial de Shrek, ce joyau de Guy Ritchie est tout aussi citable et sans doute l’un des meilleurs films à regarder avec vos amis.

Plus de grands films à regarder sur Netflix Party

Il y a plus d’où ça vient…

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum: Dans des moments comme ceux-ci, nous sommes parfaitement heureux de nous asseoir et de regarder Keanu Reeves botter des fesses. Le troisième opus de cette franchise d’action lisse est peut-être l’une des meilleures offres de genre de la dernière décennie.

21 Jump Street: En 2012, cette comédie avec Jonah Hill et Channing Tatum est montée en flèche au sommet de nombreuses listes de films préférés. Si cela fait un moment, cela vaut vraiment la peine d’être revu et, en fait, c’est maintenant une expérience assez nostalgique.

Tige chaud: Bien que d’un goût acquis, ce conte de bonkers aura certains se grattant la tête et d’autres hurlant. Donc, il y aura forcément des réponses en or sur le chat de groupe avec celui-ci! Fèves fraîches.

Dunkerque: Certes, cela peut sembler étrange, mais il y a une bonne raison à son inclusion. Comme pour A Quiet Place, l’épopée de guerre de Christopher Nolan aurait quand même fonctionné brillamment sans aucun dialogue, permettant aux visuels de nous envelopper complètement. Netflix Party offre une bonne occasion pour vous et vos amis de discuter du maître cinéaste pendant un certain temps avec des visuels extraordinaires en arrière-plan.

L’invitation: Ce drame d’horreur jouit déjà d’une grande réputation. Cela vous gardera à l’affût et spéculera tout au long, donc il y a beaucoup de place pour vous et le chat pour offrir des prédictions narratives.

Nous espérons que vous apprécierez certaines des suggestions!

