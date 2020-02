Des hippopotames de cocaïne ramassés par Netflix avec Jermaine Fowler

Netflix a ramassé une nouvelle comédie appelée Hippopotames de cocaïne avec l’acteur / comédien Jermaine Fowler mis en vedette. Fowler est connu pour la série hilarante Superior Donuts de CBS et a récemment été casté dans Coming 2 America, la suite très attendue du film de 1988 d’Eddie Murphy.

Le Hollywood Reporter dit que l’histoire suit un groupe d’amis qui se lancent dans une quête pour découvrir le trésor perdu de Pablo Escobar. Au cours de leur voyage, les amis rencontrent des «escrocs, des seigneurs de la drogue locaux et des hippopotames meurtriers» introduits clandestinement en Colombie par le seigneur de la drogue dans les années 80. Le script est écrit par Jordan VanDina, qui a également travaillé sur le redémarrage des animaniacs en 2020 par Hulu.

VanDina a été inspirée par la véritable histoire des exploits d’Escbobar dans les années 1980, qui ont vraiment fait passer des hippopotames en Colombie en provenance d’Afrique pour garder son domaine. Après sa mort au début des années 90, la plupart des animaux ont été placés dans des zoos, mais les hippopotames ont été laissés pour compte. Les espèces nouvellement envahissantes ont continué de procréer, ce qui a eu un impact sur les nutriments dans les lacs locaux et a nui aux espèces indigènes en contribuant aux proliférations d’algues.

La comédie Netflix est produite par Fowler, ainsi que Adam Goodman et Matt Skiena de Dichotomy. Hippopotames de cocaïne le ton est décrit comme The Hangover meets Tropic Thunder, deux films bien-aimés et à succès massif. “Hey !!! J’ai écrit un film fou sur les hippopotames et la cocaïne !!!! Quel moment pour être en vie”, a posté VanDina sur son Twitter. Si son script est vraiment dans la même ligue que ces autres comédies touchstone, alors Netflix pourrait avoir un autre classique entre les mains.

Source: The Hollywood Reporter

