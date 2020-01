des images nouvelles et impressionnantes de la suite

Depuis qu’il a été annoncé Avatar 2, une grande attente a été générée à propos de cette suite et si elle atteindra le niveau du premier film. Récemment, de nouvelles images impressionnantes ont été publiées que vous ne pouvez pas manquer.

Apparemment, cette nouvelle année est venue remplir certaines des plus longues promesses de tous les temps. Parce que oui, Avatar 2 C’est déjà plus qu’une réalité. La suite d’un film qui a révolutionné le cinéma numérique et la 3D il y a onze ans surprendra à nouveau les téléspectateurs.

Récemment James Cameron a frappé la table et a finalement présenté les premières images d’Avatar 2 au CES 2020 (l’une des plus grandes conventions technologiques au monde) avec une Mercedes Benz inspirée de Pandora.

Art conceptuel Avatar 2, affiché au CES 2020. Tout semble calme dans Pandora. pic.twitter.com/VyEXpsKpiz

Une suite incroyable

Sans aucun doute, tout continue de la même manière sur cette célèbre planète. Les Na’vi sont toujours bleus, la végétation continue d’émerger et, pour autant que nous puissions en juger, Ney’tiri (Zoe Saldana) et Jake (Sam Worthington) semble continuer à s’aimer après onze ans de mariage sacré avec l’arbre mère.

Quant aux premières images attendues de Avatar 2, tout semble toujours tiré d’un jeu vidéo. Il parait, James Cameron Il veut vraiment faire passer la technologie avant le cinéma, car nous ne savons toujours pas qu’il voudra nous parler des cinq films qu’il prépare. Bien qu’aucune information ne soit encore connue, ce n’est pas une raison pour que les téléspectateurs soient conscients et très inquiets de ce qui va arriver.

D’autre part, le directeur de Mercedes Benz, Ola Källenius, a pris à la convention un modèle de l’automobile utilisée dans le film et a expliqué qu’il dispose d’un dispositif d’autoconsommation basé sur la chimie organique. Nous savons que James Cameron, comme il l’explique dans la vidéo ci-dessous, est très concentré sur tout ce qui concerne le développement durable des ressources.

