Des microphones et des hommes. Bande-annonce «Wu-Tang Clan: Hip Hop Revolution»

En 1991, des garçons de Staten Island, à New York, ont arrêté de faire leurs courses au coin de la rue pour devenir l’un des fers de lance de la culture hip hop, l’un des grands mouvements culturels du XXe siècle.

«Wu-Tang Clan: révolution hip hop» est une série non-fiction de quatre heures, d’une durée d’une heure chacune, qui raconte les histoires personnelles derrière Ghostface Killah, Cappadonna, U-God, Masta Killa, The RZA ou feu Ol ‘Dirty Bastar, entre autres.

Écrit par Paul Greenhouse et Peter J. Scalettar et réalisé par Sacha Jenkins, c’est une histoire qui combine l’ingéniosité des jeunes fous pour sortir des marges avec leur façon personnelle de faire des chansons et de construire une communauté artistique jusque-là inconnue.

Cette célèbre série de non-fiction Showtime sera présentée dans notre pays vendredi 10 avril à 22 h 50 sur Movistar CineDoc & Roll, et sera plus tard disponible sur demande sur le service de streaming Movistar +.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.