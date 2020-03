Des modifications masquées peuvent préparer les joueurs à la quarantaine

Par datamining Pokémon Go, les joueurs ont découvert des changements internes qui pourraient indiquer que le développeur Niantic se prépare à la possibilité d’une quarantaine mondiale. Le jeu mobile en réalité augmentée a eu beaucoup de succès après une sortie à impact mondial en 2016 qui est tombée lorsque les nombreuses limitations techniques du jeu sont devenues apparentes. Niantic a depuis fourni à Pokémon Go une multitude de nouvelles fonctionnalités, des Pokémon supplémentaires et du contenu supplémentaire, conduisant à au moins une base de joueurs stable, sinon l’héritage culturel massif qui était prévu en 2016.

Pokémon Go est peut-être le dernier jeu à être affecté négativement par la peur mondiale entourant le coronavirus COVID-19. La pandémie s’est révélée désastreuse pour l’industrie des jeux ainsi que pour la population en général; cela a provoqué le retard de nombreux jeux et versions de matériel, entraîné le report de la Conférence des développeurs de jeux de cette année et même conduit à l’annulation de l’E3 2020. C’est la première année sans E3 depuis le début de l’événement en 1995.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant que Niantic fasse des progrès pour empêcher le coronavirus d’avoir un impact sur la base de joueurs de Pokémon Go. En tant que jeu de réalité augmentée, le gameplay de base de Pokémon Go a toujours tourné autour des joueurs qui sortent et explorent le monde qui les entoure. Une épidémie mondiale de virus et les éventuelles quarantaines qu’elle entraîne inévitablement ne peuvent qu’être néfastes pour un jeu comme Pokémon Go. Cela pourrait expliquer les récents changements que les dataminers ont trouvés dans le code du jeu (merci, Dexerto). Certains objets de grande valeur comme l’encens et les œufs chanceux ont vu leurs valeurs de “niveau de chute du formateur” considérablement abaissées, de 100 à 1. Cela pourrait théoriquement les rendre beaucoup plus faciles à obtenir pour les joueurs sans se rendre dans des endroits spécifiques, ce qui serait en même temps le temps les incite à continuer à jouer et atténue le besoin de s’éloigner trop du chemin. Ce serait un bon compromis si les joueurs se trouvaient limités dans leurs options de voyage par le coronavirus.

Il y a toujours une chance que ces changements n’aient aucun impact sur le jeu. Rien n’est encore gravé dans le marbre et Niantic n’a fait aucune annonce ni déclaration concernant ces nouvelles modifications de valeur. Ils ont récemment reporté un événement de la zone Safari à Saint-Louis qui était prévu plus tard ce mois-ci, et il est fort probable que d’autres événements similaires suivront. C’est encore un autre parmi une longue série d’événements touchés par l’épidémie, et la preuve que Niantic fait déjà des progrès pour résoudre ce problème au sein de la communauté qu’ils ont favorisée.

Pokemon Go a eu une histoire mouvementée de quatre ans, et nombreux sont ceux qui se souviennent toujours avec émotion de la sortie originale du jeu et du sentiment de communauté et de découverte qu’il a engendré. Demandez à quiconque jouait à l’époque à propos de l’été 2016 et les joueurs entendront forcément une histoire merveilleuse sur une foule d’étrangers se rassemblant pour attraper un Snorlax rare, ou un groupe d’amis errant dans le quartier ensemble s’attaquant aux gymnases. Bien que ces jours soient révolus, nombreux sont ceux qui aiment encore Pokemon Go et jouer régulièrement. Si les tendances indiquées par ces récentes datamines sont exactes, il est rassurant de savoir que le jeu que les gens aiment peut durer même face à cette épidémie terrifiante.

