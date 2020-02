Des œufs d’ombre Pokemon GO trouvés dans Datamine

Le code d’un prochain Pokemon GO mise à jour publiée pour les utilisateurs d’Android révèle l’arrivée de Shadow Eggs. Les nouveaux œufs arriveront probablement avec un nouvel événement Rocket Team GO.

En juillet 2019, Team GO Rocket a notoirement repris un certain nombre de PokeStops dans le monde. Après avoir vaincu le Grunt gardant ces arrêts, les entraîneurs peuvent alors attraper l’un de leurs Pokémon Ombre, puis les Purifier à l’aide de Stardust. Le Pokémon Shadow disponible incluait à l’origine les démarreurs Gen 1, et s’est depuis étendu à quelques Pokémon de différentes générations. En outre, un nouvel événement de recherche pour février donne aux joueurs la chance d’attraper la version Shadow du légendaire Pokemon Raikou. Jusqu’à présent, ceux-ci ont été la seule opportunité donnée aux entraîneurs d’attraper Shadow Pokemon.

Selon Game Rant, une récente datamine de la prochaine mise à jour pour les utilisateurs Android de Pokemon GO montre l’arrivée de Shadow Eggs. Tous les Pokémon disponibles dans le jeu ne peuvent pas être issus des œufs, et aucun Pokémon fantôme ne peut être trouvé en dehors des combats avec Team GO Rocket Grunts. L’ajout d’œufs de l’ombre donnera aux entraîneurs plus d’occasions d’attraper et de purifier le Pokémon de l’ombre et ouvre la possibilité de plus de types de Pokémon de l’ombre. Pokemon GO a récemment ajouté Pokemon de la génération 5, donc cela pourrait faire allusion à certains des types de Pokémon qui devraient éclore des œufs d’ombre.

Le code a également révélé des améliorations potentielles de Pokémon Ombre et Purifié. Shadow Pokemon aura des statistiques d’attaque et de défense élevées, et Purified Pokemon recevra un boost d’attaque lors de la lutte contre Shadow Pokemon. Si un événement Team GO Rocket accompagne les ombres à paupières, les entraîneurs seront probablement invités à affronter beaucoup de Team GO Rocket Grunts. Les batailles seront plus difficiles, mais les entraîneurs auront donc également besoin de chances égales pour les vaincre et terminer l’événement.

Une grande partie du succès de Pokemon GO réside dans les mises à jour régulièrement déployées. Après avoir sérieusement touché les ventes en 2017 en raison d’une stagnation du contenu, Pokemon GO a depuis assuré la livraison constante de nouvelles fonctionnalités pour le jeu. Entre les journées communautaires mensuelles et les événements et récompenses de recherche quotidiens, Pokemon GO a réussi à garder ses utilisateurs intrigués et à en amener de nouveaux. En août 2019, Pokemon GO a rapporté avoir cassé 1 milliard de téléchargements du jeu et a dépassé les 3 milliards de dollars de revenus du jeu. depuis le lancement. Tous leurs événements sont conçus pour garder les joueurs actuels intéressés par le jeu et travailler vers des objectifs plus grands et plus satisfaisants. Pour les nouveaux joueurs, les événements leur donnent une chance d’intervenir plus tard dans le jeu dans l’ensemble, mais leur permet toujours de faire partie de la Pokemon GO communauté et participer activement au plaisir tout en obtenant les mêmes récompenses que les entraîneurs de niveau supérieur plus expérimentés.

