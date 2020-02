Des oiseaux de proie confirment la sexualité de Harley Quinn

Les informations que vous lirez ci-dessous contiennent des spoilers d’oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn)

Harley Quinn a été établie il y a longtemps avec des intérêts romantiques plus fluides. Bien qu’il n’ait été plus ouvert ces dernières années, cela a donné à Harley plus de liberté lorsqu’il a eu l’occasion d’échapper à la portée du Joker. Mais maintenant, cet élément se déplace également vers le grand écran dans Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn).

L’ouverture animée de Birds of Prey (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn) confirme par hasard que le Harley Quinn de l’Univers étendu DC est en fait bisexuel.

Les amours perdues de Harley

Le film commence par une histoire d’origine animée de Harley Quinn. Il révèle sa relation avec son père (qui avait l’habitude de la quitter), ses expériences à l’école catholique (où il se battait régulièrement contre les religieuses) et comment il est devenu psychiatre. Cela révèle également qu’il avait eu d’importantes relations amoureuses avant de tomber sous la domination du Joker. Trois personnes sont représentées dans cette séquence, chacune ne se terminant pas avec Harley.

Les deux premiers sont des hommes ringards mais assez gentils, qui ont beaucoup de sens pour les amoureux potentiels de Harleen Quinzel la plus réservée avant de rencontrer Joker. Le troisième, cependant, montre une femme mystérieuse et belle. Cependant, il n’est pas à la hauteur de Harley, ce qui le rend seul et vulnérable lorsqu’il rencontre le Joker. C’est un moment tranquille, mais il est aussi très important et s’inspire de l’univers DC Universe.

Harley Quinn et la relation avec Poison Ivy

La représentation LGBTQ + dans les films de super-héros a augmenté, mais n’a pas encore atteint un point important. Marvel a flirté plus avec le concept que DC dans le passé. Negasonic Teenage Warhead est devenu le premier super-héros ouvertement gay dans Deadpool 2, il a également été confirmé que Thor: Love and thunder révélera que Valkyrie est LGTB. Mais la route a encore été lente pour atteindre ce point. Maintenant, il semble que DC soit plus qu’heureux et désireux que l’un des personnages principaux de sa franchise soit ouvert et bisexuel avec désinvolture. C’est un grand pas en avant pour la représentation dans les films conventionnels.

C’est particulièrement intéressant en raison du souhait de Margot Robbie que Harley Quinn soit associé à Poison Ivy. Le couple, établi depuis longtemps comme des amis proches dans l’univers de DC Comics, a souvent subtilement laissé entendre qu’il avait une connotation plus romantique. Cela est devenu plus évident ces dernières années, en particulier dans des histoires au-delà de la continuité telles que Gotham City Bombshells et DCeased. Mais le fait que Harley soit ouvertement bisexuel ouvre la porte à une relation au grand écran. Bien qu’il n’ait pas beaucoup d’occasions de montrer ces attractions dans le film et qu’il n’a pas de nouvelles romances pour essayer de surmonter la rupture avec Joker.

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario de Christina Hodson, Birds of Prey (et Fantastic Emancipation de Harley Quinn) met en vedette Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ewan McGregor, Ella Jay Basco, Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Charlene Amoia, Chris Messina et Matthew Willig.

