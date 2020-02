Des oiseaux de proie mènent notre box-office du week-end

Le film Warner Bros Pictures, ‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)‘a été localisé leader du box-office espagnol avec une collection estimée de 1,2 million d’euros lors de sa première. Réalisé par Cathy Yan et avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez et Ewan McGregor, le film dépasse 80 millions de dollars dans le monde (son budget est de 84 millions), avec une valorisation 80% positifs pour les tomates pourries.

La deuxième place est encore pour le film espagnol de Telecinco Cinema distribué par Paramount Pictures, ‘Annonce“. Réalisé par Salvador Calvo et avec Luis Tosar, le film a obtenu une collection de 1,1 million d’euros dans sa deuxième semaine au cinéma, répétant le même chiffre que dans son premier week-end. Ce sont trois histoires liées par un thème central, dans lesquelles aucun de ses protagonistes ne sait que leur destin est voué à se croiser et que leur vie ne sera plus jamais la même.

Après deux semaines en tant que leader, le film Universal Pictures, ‘Les aventures du docteur Dolittle‘est le troisième du box-office espagnol à obtenir une collection de 0,9 million d’euros dans sa troisième semaine dans les cinémas, soit 27% de moins que la semaine précédente. Adapté de la mythique série de livres pour enfants des années 20 créée par Hugh Lofting, le film a la direction de Stephen Gaghan et le rôle de Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Rami Malek et Octavia Spencer entre autres.

Le nouveau film de Sam Mendes, ‘1917‘(eOne Films) a placé le quatrième du box-office espagnol avec une collection estimée de 0,7 million d’euros dans son cinquième week-end en salles, même collection que le week-end dernier. A cette occasion, Mendes nous livre sa vision particulière de la Première Guerre mondiale avec une histoire qui atteint 90% de notes positives sur Rotten Tomatoes. George MacKay et Dean-Charles Chapman sont les principaux protagonistes du film en tant que deux jeunes soldats britanniques qui reçoivent une mission apparemment impossible.

Une autre première clôt le top 5, dans ce cas ‘Le scandale (Bombshell)‘(eOne Films) avec 0,4 million d’euros. Réalisé par Jay Roach, il s’agit d’un regard révélateur sur l’empire médiatique le plus puissant et le plus controversé de tous les temps et l’histoire explosive des femmes qui ont abattu l’homme infâme qui l’a créé. Dans son casting, nous trouvons des actrices telles que Charlize Theron, Nicole Kidman ou Margot Robbie.