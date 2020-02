Des oiseaux de proie reprennent une scène de Suicide Squad

En attendant l’arrivée de Oiseaux de proie au cinéma, un nouveau détail qui relie le film à Suicide Squad de David hier



Nous sommes quelques jours avant enfin Oiseaux de proie premières dans les salles de cinéma. Il y a quelques années, on pouvait voir Harley quinn débuts sur grand écran avec Suicide Squad. Apparemment, le nouveau film avec Margot Robbie reprendra une scène du film de David hier

Dans Suicide Squad nous pourrions voir certains des souvenirs clés du passé de Harleen quinzel, une jeune femme obsédée par l’un de ses patients de l’asile d’Arkham, le plus dangereux criminel et ennemi juré de Batman: le Joker. Leur relation est rapidement devenue une affaire toxique qui fait d’elle une complice des scandales du personnage joué par Jared Leto. Pour tout ce qu’il sait, Oiseaux de proie l’histoire commencera par la sienne Harley quinn s’assurant qu’il a finalement mis fin à cette relation (certains pensent qu’il s’est même débarrassé de son ex).

À ce stade, plusieurs fans, critiques et journalistes ont eu l’occasion de voir Oiseaux de proie avant sa première officielle, et plusieurs d’entre eux reconnaissent avoir eu un sentiment de déjà vu à l’égard du film de David hier. Il semble qu’il y ait un moment où le protagoniste retourne à un site clé de Suicide Squad. Et, la scène qui est si familière, c’est parce qu’elle est la même que celle que nous avons vue dans le film nouvellement nommé.

Votre scène me semble

Au début de Oiseaux de proie, nous voyons Margot entrer dans une usine chimique ACE. Cette scène vous semble familière? C’est parce qu’en fait il appartient à l’un des souvenirs du passé de Harley quinn dans Suicide Squad. Dans une interview avec le réalisateur du film, Cathy Yan, le cinéaste a confirmé que cette séquence n’a pas été enregistrée à nouveau, mais a été reprise du film de David hier

«En fait, nous utilisons des images de Suicide Squad, oui… je pense que nous l’avons un peu modifié pour l’adapter à notre monde. Mais je pense que le fait était que cela devrait ressembler à un souvenir. C’était tout ce qu’elle pensait à travers ses souvenirs. C’est ce qui la touchait », a-t-il expliqué.

