Des oiseaux de proie traversent 200 millions de dollars dans le monde

Malgré un début quelque peu décevant au box-office, Birds of Prey a progressé jusqu’à 200 millions de dollars dans le monde. Le film DCEU a franchi la barre des 200 millions de dollars après une ouverture au Japon, où il a rapporté 2 millions de dollars sur trois jours, ce qui est comparable aux chiffres de Shazam.

Le film a maintenant 84,2 millions de dollars au pays et 200,3 millions de dollars dans le monde, ce qui est le plus faible nombre de films DCEU à ce jour. C’était à prévoir après le début du film au début de février de 33 millions de dollars, et la fermeture des cinémas il y a quelques semaines a également eu un impact, car il se maintenait bien avant avec la plupart de ses baisses de semaine en semaine dans la fourchette de 40%. Alors que Warner Bros. était certainement déçu par le brut, il cherchait à être au moins à l’équilibre avant que le théâtre ne soit complètement fermé.

Le film rejoint maintenant plusieurs films en diffusant tôt la vidéo domestique, après sa sortie en numérique HD aujourd’hui, où il espère toucher le public.