Des photos déchirantes du plateau de tournage abandonné de Jurassic World 3

Le Coronavirus a été un coup très dur pour le monde du cinéma et a arrêté de nombreux tournages comme celui de Jurassic World 3 qui, nous l’espérons, reprendra un jour.

Étant donné que rester à la maison est la meilleure solution pour ralentir la propagation de l’infection par le coronavirus (COVID-19), cela a affecté de nombreuses industries. Donc le cinéma n’allait pas être moins et il y a beaucoup de films qui ne sont plus tournés. C’est un exemple clair de l’importance de toutes ces personnes qui ne sont pas célèbres et qui travaillent dur pour faire vivre les histoires au cinéma. Jurassic World 3 Il s’est complètement arrêté et nous pouvons voir des photos du plateau de tournage.

Ici, nous vous laissons des images des studios Pinewood à Londres montrant un ensemble enneigé pour Jurassic World 3 et le navire du prince Eric dans le remake en direct de Disney La petite Sirène.

Pour l’instant, nous ne savons pas quand le tournage reprendra, car personne ne sait combien de temps nous devrons rester à la maison.

De quoi parlera le film?

Jurassic World 3 Il aura le sous-titre Dominion et bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’histoire, il poursuivra les événements de The Fallen Kingdom (2018). Où de nombreux dinosaures parcourent le monde en toute liberté. Depuis qu’ils se sont échappés d’une vente aux enchères et qu’ils veulent maintenant prendre leur place au sommet de la pyramide évolutive.

Le film sera réalisé par Colin Trevorrow comme le premier versement et aura un casting de luxe dirigé par Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Sam Neill, juge Smith, Laura Dern y Jeff Goldblum.

Ce qui signifie que nous aurons à nouveau les protagonistes mythiques de Parc jurassique (1993) jouant Alan Grant, Ian Malcolm et Ellie Sattler.

Théoriquement, il allait sortir en juin 2021, mais avec le retard du tournage, ils changeront probablement la date de Jurassic World 3.

