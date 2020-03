Des producteurs de Spider-man: un nouvel univers, vient Connected. Mode famille

Le film d’animation Sony Pictures, CONNECTED: Family Mode, est une comédie animée originale du réalisateur Mike Rianda (Gravity Falls) et des producteurs Phil Lord et Christopher Miller (Spider-Man: A New Universe, The LEGO Movie)

Sony Pictures Animation a lancé le premier aperçu de Connecté: mode famille, un film d’animation amusant qui amènera une famille à affronter un monde post-apocalyptique où la technologie se retourne une fois de plus contre la race humaine.

Connecté: le mode familial montre la lutte quotidienne d’une famille pour ne pas perdre la communication … Alors que la technologie se révolte dans le monde! Katie Mitchell, une adolescente créative et non conventionnelle, est acceptée à l’école de cinéma de ses rêves, mais ses projets de s’envoler pour le collège sont tronqués lorsque son père Rick, un amoureux de la nature, décide que toute la famille l’accompagne Katie en voyage à l’université et fais donc quelque chose ensemble une dernière fois. Katie et Rick sont rejoints par le reste de la famille composée de la mère extrêmement optimiste de Katie, Linda, son petit frère excentrique Aaron, et Monchi, la mascotte carlino adorable et dodue de la famille, pour ce dernier voyage en famille. Soudain, les plans de Mitchell sont interrompus par une révolte technologique mondiale: tous les appareils électroniques, si chers aux humains – des téléphones aux appareils, à une nouvelle gamme innovante de robots personnels – décident qu’il est temps de prendre le pouvoir. Avec l’aide de deux types de robots défectueux, les Mitchell doivent abandonner leurs problèmes et travailler en équipe pour se sauver … et sauver le monde entier!

Le film sortira en salles le 18 septembre de cette année.

Cinemascomics.com | Cinéma, BD et séries