Des références à Spider-Man à Morbius pourraient la sauver d’une catastrophe

On pourrait dire que Morbius n’est pas l’un des meilleurs personnages de Marvel Comics, donc les références à UCM pourraient être ce qui sauve le film au box-office

Le prochain film Morbius de Sony a eu une bataille intense pour susciter un certain intérêt. Cela a été exacerbé par le fait que, contrairement à l’emblématique Venom, Morbius est sur la liste C par rapport à de nombreux autres héros et méchants de Spider-Man. Cependant, la première percée du film établit des liens clairs entre le vampire vivant et Spider-Man, ce qui peut enfin générer l’attention nécessaire pour faire de Morbius un succès.

Ce sont les façons dont la nouvelle bande-annonce de Morbius plante fermement le film dans le monde de Spider-Man, et pourquoi il en avait besoin pour susciter l’intérêt de la communauté des fans d’UCM

SPIDER-MAN: Killer

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir une image du film dans laquelle nous voyons Michael Morbius marcher dans une ruelle, avec un signe Spider-Man brisé derrière lui. Cette image de Spider-Man est en fait du jeu Insomniac, Spider-Man PlayStation 4 2018, mais avec le personnage dans le costume de film de Sam Raimi. Spider-Man vu / décrit comme un meurtrier était également un point de complot établi à la fin de Spider-Man: Away from home. Cela a conduit à certaines spéculations quant à la continuité du film et à la version de Spider-Man qui apparaissait.

Cependant, le fait que Spider-Man soit présent a suffi pour augmenter l’intérêt pour le film, car l’absence apparente des trépamuros était l’une des principales raisons de l’ambivalence du public envers le film. Morbius existant dans un monde avec un Spidey apparemment établi signifiait également que d’autres références ou des apparitions plus ouvertes de celui-ci pourraient être possibles, renforçant encore les raisons pour lesquelles les gens regardent le film. La connexion possible avec l’UCM convertit également instantanément le film en un must pour les fans. Même donner une continuité aux événements après Avengers: Fin de partie peut soudainement développer un intérêt pour ce film, ne serait-ce que pour voir comment il se rapporte au Spider-Man toujours populaire.

Le vautour et les six accidents

La plus grande grâce salvatrice pour les gens à investir pour regarder le film est arrivée à la fin de la bande-annonce, qui met en vedette Adrian Toomes / Michael Keaton’s Vulture et salue Morbius. Il s’agit d’une connexion assez définitive avec la version Spider-Man d’UCM. L’apparition de Toomes a également conduit certains à penser que Morbius peut monter le film Sony Six Sinister, ce qui a été beaucoup retardé. Tout cela s’ajoute aux rumeurs d’apparition d’autres éléments clés du mythe de Spider-Man. Ces liens évidents avec Spider-Man aident à vraiment configurer l’univers des personnages Marvel de Sony que le studio avait essayé d’établir depuis The Amazing Spider-Man 2. Ils établissent également un lien entre Morbius et le trempeur qui manquait dans Venom, un film mettant en vedette l’un des méchants les plus populaires de Spider-Man.

Morbius, d’autre part, est l’un des méchants mineurs de Spider-Man, et bien que son origine n’implique pas du tout Spider-Man, il en aurait certainement besoin d’une manière ou d’une autre pour que le grand public s’inquiète de son film. Sans ces liens, le film aurait pu être honnêtement un désastre complet, lancé sans souci. Fondamentalement, cela aurait été un film d’action de vampire aléatoire de Sony avec des racines dans une bande dessinée et sorti contre de nombreux autres films de super-héros de haut niveau, remplissant le même sort que le redémarrage de Hellboy, qui était un échec total. En utilisant la connexion Spidey dans la première bande-annonce, Morbius a enfin le crochet nécessaire pour générer l’intérêt qu’il n’avait pas réussi à accumuler. Avec de la chance pour Sony, cela signifie que Morbius peut obtenir une collection supplémentaire au box-office et démontrer la viabilité des films Marvel du studio.

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle principal, Matt Smith dans le rôle de Loxias Crown, Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft, Tyrese Gibson dans le rôle d’Agent Stroud et Jared Harris dans un rôle non divulgué. Le film arrive le 31 juillet.

