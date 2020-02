Des riches aux pauvres … et vice versa. Nouveau trailer pour ‘L’histoire personnelle de David Copperfield’

Searchlight Pictures a publié la bande-annonce américaine de la future comédie d’Armando Iannucci, ‘L’histoire personnelle de David Copperfield“. Avec Dev Patel (“ The Exotic Hotel Marigold ”) comme personnage principal, le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto 2019 et, après avoir traversé le Royaume-Uni, a atteint des salles de cinéma aux États-Unis 8 mai prochain.

Sur la base du célèbre roman de Charles Dickens, Iannucci et le co-écrivain Simon Blackwell ont développé cette histoire d’un homme dont l’esprit rebelle le mène à travers une vie colorée de pauvreté et d’opulence. Le film suit David, un jeune écrivain florissant, de son enfance comme orphelin à sa maturité, alors qu’il se lie d’amitié avec une série de personnages excentriques dans un voyage d’amour, d’acceptation et de découverte de soi dans l’Angleterre victorienne.

Avec l’acteur nominé aux Oscars, le film met en vedette Tilda Swinton dans le rôle de Betsey Trotwood, Hugh Laurie dans le rôle de M. Dick, Peter Capaldi, Ben Whishaw, Aneurin Barnard, Gwendoline Christie, Benedict Wong et Sophie McShera. Pendant ce temps, Iannucci et Kevin Loader sont les producteurs du projet financé par FilmNation Entertainment et Film4.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube