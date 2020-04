Design inédit pour le film Doctor Strange de Marvel Studios

Ryan Meinerding a partagé l’une des conceptions qu’il a faites pour la garde-robe du docteur Strange pour son film solo de 2016

La version de Doctor Strange présentée au grand écran en 2016 était certainement plus comique que prévu (bien que l’on puisse affirmer que la version de Taika Waititi du personnage vu dans Thor: Ragnarok avec les gants jaunes était encore meilleure). Cependant, le personnage a eu beaucoup de designs différents dans les bandes dessinées au fil des ans.

Grâce à l’artiste conceptuel de Marvel Studios, Ryan Meinerding, nous avons une nouvelle pièce d’art conceptuel de Doctor Strange qui révèle une approche complètement différente du sorcier suprême.

Comme vous pouvez le voir, cette version de Strange a une amulette Agamoto très différente ainsi qu’une cape de lévitation de couleur bleue. Alors que Strange a conservé son costume UCM classique dans Avengers: Infinity War et Endgame, il y aura probablement une sorte de changement dans Docteur Strange et le multivers de la folie.

Après tout, Sam Raimi voudra faire sa part et créer sa propre version du personnage dans le nouveau film.

Vous pouvez voir le design ci-dessous

Voir ce post sur Instagram Conception inutilisée de Dr. Strange de Dr. Strange. #drstrange Un post partagé par Ryan Meinerding (@ryan_meinerding_art) le 19 avril 2020 à 13h37 HAP

La vie du Dr Stephen Strange change pour toujours après un accident de voiture qui laisse ses mains très gravement blessées. Lorsque la médecine traditionnelle échoue, il est obligé de chercher de l’espoir et un remède dans un endroit impensable: une communauté isolée au Népal appelée Kamar-Taj. Il découvre rapidement qu’il ne s’agit pas seulement d’un centre de récupération, mais aussi de la première ligne d’une bataille contre des forces obscures et cachées, déterminées à détruire notre réalité. Avant longtemps, Strange, armé de ses pouvoirs magiques nouvellement acquis, est obligé de choisir entre retourner à sa vieille vie de richesse et de prestige, ou tout laisser derrière, pour défendre le monde comme le sorcier le plus puissant de la planète. Adaptation de la bande dessinée créée par Stan Lee et Steve Ditko.

2016 Doctor Strange est réalisé par Scott Derrickon et met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen et Tilda Swinton entre autres.

