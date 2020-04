Désolé Avengers, la meilleure équipe de Marvel est la [SPOILER] Les quatre Fantastiques

Éliminer Thanos n’est pas une mince affaire, même pour The Avengers. Rarement, le plus grand mal de Marvel a baissé sa garde, ce qui signifie que pour l’arrêter, le besoin de la super équipe de faire preuve de créativité. Cependant, une fois qu’une nouvelle version du Les quatre Fantastiques a compris que la meilleure façon de traiter avec Thanos était de pénétrer dans sa tête.

Et si c’était Marvel? La série a réinventé de grands moments en dehors de la continuité, notamment “Et si Spider-Man rejoignait les Quatre Fantastiques? Et si Captain America n’avait pas disparu pendant la Seconde Guerre mondiale?” et “Et si Dazzler était devenu le héraut de Galactus?” Certaines histoires ont inspiré les futurs scénarios de continuité, tels que “Et si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor?” La série est même en cours d’adaptation pour un spectacle d’animation sur Disney +. L’une des versions les plus récentes de What If? raconte l’histoire d’un nouveau Fantastic Four et sa quête pour arrêter Thanos.

What If … Newer Fantastic Four (2009) de Paul Tobin, Patrick Scherberger, Craig Yeung, Chris Sotomayor et Nate Piekos, a raconté l’histoire d’un monde où les Fantastic Four avaient péri et d’une nouvelle équipe composée de Spider-Man, Ghost-Rider, Hulk, Wolverine et Iron Man sont devenus les nouveaux Fantastic Four. Cependant, lors d’un combat avec Kang le Conquérant, la moitié de l’humanité (y compris Ghost-Rider) est capturée par Thanos – qui brandissait le gantelet Infinity. Le groupe prend les choses en main, refusant l’aide d’Adam Warlock, du Docteur Strange et de Silver Surfer afin de réaliser leur propre plan.

Étonnamment, le plan du groupe fonctionne. Wolverine se rapporte à Thanos en parlant d’un amour qu’il ne peut pas avoir (Jean Gray et Death, respectivement). Pendant ce temps, Wolverine demande à Thanos d’effacer Mephisto en incitant le Titan fou à croire que le diable était aussi après la main de la mort. Sur Terre, le reste des nouveaux Fantastic Four utilise l’armure d’un céleste tombé pour construire une armure Iron Man surpuissante. Ils parviennent à attraper Thanos par surprise, mais après une attaque initiale, Thanos traite avec Iron Man sans problème. Cependant, alors que le combat se produit, Wolverine convainc Thanos de toucher le visage de la mort pour la première fois. Alors qu’il est sur le point de le faire, Wolverine coupe le bras maniant le gantelet de Thanos. Spider-Man prend le gantelet Infinity et annule le composant logiciel enfichable.

Honnêtement, ce qui a rendu les nouveaux Fantastic Four si efficaces, c’est leur refus de respecter les règles, ignorant efficacement l’avertissement d’Adam Warlock et les uns des autres, afin de surprendre Thanos quand il s’y attendait le moins. Alors que Thanos a arraché la moitié de l’univers à son existence, le nouveau Fantastic Four a annulé ses actions beaucoup plus rapidement que les Avengers ne l’ont fait dans l’univers comique ou dans l’univers cinématographique Marvel – et avec seulement quatre héros! Quand il s’agit de traiter avec Thanos, il n’y a personne de mieux, apparemment.

