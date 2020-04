Destiny 2 Season of the Worthy: Premiers pas dans les tours Seraph

Cette saison en Destiny 2 continue de rapprocher les Gardiens de leur ennemi ultime, les Ténèbres, avec de nouveaux ajouts à l’histoire. Quant à la sortie, et au contenu à venir pour les joueurs, Bungie maintient sa routine en ajoutant plus de façons de tirer, plus de façons de piller et plus de façons de broyer les niveaux de lumière dans Destiny 2 avec le Seraph Les tours comme caractéristique actuelle de cette saison.

Destiny 2 “Season of the Worthy” a des joueurs travaillant à nouveau côte à côte avec Anna Bray et l’IA-Warmind, Rasputin. Cette fois-ci, le commandant Zavala se joint à la mêlée et s’efforce de déterminer exactement comment l’Avant-garde définira sa relation avec Raspoutine et leurs objectifs communs en voulant protéger la Terre et l’ensemble du système solaire. Ce guide vous expliquera comment sauter rapidement dans les événements publics de la tour Seraph et vous habituer à frapper ces finitions avec facilité.

Contrairement à d’autres activités saisonnières récentes comme le cadran solaire de “Season of Dawn”, Vex offensive et Vex Invasion de “Season of Undying”, les tours Seraph ne sont ni assorties ni confinées à un seul endroit planétaire. Les événements publics de la tour Seraph sont situés sur “The Sludge” de la Terre, la “Archers Line” de la Lune, Io (vierge), et peuvent être lancés à tout moment ou après une petite période de refroidissement à partir d’une précédente exécution. En outre, il n’y a pas de nombre requis de joueurs, mais au moins 3-4 est recommandé selon le niveau d’éclairage du joueur; 980 est le niveau de puissance de base de tous les ennemis. L’objectif est de construire et d’élever un satellite d’ordonnance sur les séraphins dans le but d’améliorer l’efficacité de Rasputin à travers le système solaire. Semblable au protocole d’escalade, Raspoutine offre un avantage en donnant aux gardiens l’accès aux Valkyries et aux nouveaux cadres d’assaut d’armes lourdes qui repoussent les ennemis et s’autodétruisent au moment de l’expiration, annihilant encore plus les ennemis.

Il n’y a pas de version héroïque pour cet événement public, mais cela peut être un peu déroutant au début de comprendre ce qui se passe exactement. Il y a un total de 3 grandes plaques abritant des tours de support, et une grande tour principale centrée entre elles. Au début de l’événement, l’une des tours de soutien se lèvera, commençant le compte à rebours de 7 minutes avant la fin du temps imparti pour l’ensemble de l’événement. Le but est de charger les tours de soutien en empêchant les ennemis de se tenir dans la zone de la plaque entourant la tour. Une fois que vous avez réussi, la tour “explose”, libérant 6 charges de polarité que vous lancez ensuite sur une plus grande charge solaire nichée au centre de la tour de support, la faisant ainsi se déplacer. Vous devez répéter ce processus jusqu’à ce que cette charge plus importante entre en contact avec la tour principale, ce qui entraîne une augmentation d’environ 15,5% de votre processus de construction total. Une fois que la charge solaire la plus importante aura atteint la tour principale, la tour de soutien s’arrêtera, se déplaçant vers l’une des deux autres dans la région; généralement dans le sens horaire ou antihoraire.

The Fallen, Hive et The Cabal tournent en tant que faction ennemie pour cet événement. Les interférences ennemies feront que les tours de support ne libéreront que 2 charges de polarité et peuvent vraiment ralentir le processus. Les ennemis mineurs apparaissent régulièrement et approchent de toutes les tours, mais tous n’attaqueront pas la tour de soutien actuellement active. Seule une poignée d’ennemis fera une ligne B pour la tour, provenant de deux points d’apparition facilement visibles; généralement directement en face de l’autre. Il n’y a donc aucune raison de quitter les environs de la tour de support, courir autour de tuer ajoute à moins que vous campiez les points de réapparition et élimine les ennemis assez rapidement. Rester au courant de cela est essentiel pour garder une trace des ennemis beaucoup plus petits tels que les bêtes de guerre, les Psions, la lie et le Thrall, car ils peuvent facilement être manqués sur le radar car ils pourraient se cacher derrière la tour de support une fois qu’ils sont arrivés . Un seul ennemi, grand et puissant, attaquera régulièrement la tour de soutien et réapparaîtra immédiatement à chaque fois qu’il sera tué. Donc, avoir un joueur l’occupant dans une autre direction pourrait être mieux que d’attendre qu’il approche, détournant l’attention de tout le monde pour le tuer, provoquant ainsi d’autres ennemis à se faufiler et à interférer avec le processus de charge.

Une fois le statut de construction atteint à 100%, toutes les tours de soutien seront fermées indéfiniment et deux puissants champions des barrières apparaîtront des côtés opposés de la zone immédiate. La minuterie sautera en arrière vers le haut ou vers le bas à 1 minute et 26 secondes, vous donnant une petite fenêtre pour les détruire tous les deux. En cas de succès, l’événement se terminera avec la tour principale libérant le satellite et votre butin. Un coffre d’événement public qui devrait attribuer 6-8 bits Warmind avec un équipement aléatoire, et un coffre Rasputin comprenant un équipement saisonnier et éventuellement 2 autres bits Warmind qui coûteront un bit crypté à ouvrir.

Destiny 2 “Season of the Worthy” est encore à ses débuts avec beaucoup plus sur le chemin. Les tours Séraphin ne sont que le début, alors broyez ces niveaux de lumière et regardez les gardiens!

