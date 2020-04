Détails du documentaire et de sa deuxième saison

Le Mandalorien vient avec tout. Récemment, il a été annoncé que la série aurait son propre documentaire et aussi plus de détails sur sa deuxième saison.

Si vous étiez fasciné Le Mandalorien, Vous allez adorer cette nouvelle. Bien qu’il leur reste pour le moment beaucoup de temps pour la première de leur deuxième saison, tenant davantage compte de la situation mondiale vécue par COVID-19, il semble que Disney Vous ne voulez pas laisser les fans de cette série sans contenu exclusif. La société lancera un documentaire sur cette série de Star Wars, principalement en raison de la célèbre date de célébration de la franchise comme nous vous l’avons déjà dit ici.

Avec le grand succès que la série a connu dans le monde entier, il n’est pas surprenant que Disney + ait décidé d’en tenir compte à cette date de fête. Rappelons que la fiction avec Pedro Pascal, est devenue l’un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux à la fois pour son intrigue et principalement pour Baby Yoda. De plus, The Mandalorian était devenu illégalement l’une des séries les plus vues en Espagne, car la plateforme de streaming n’était pas encore arrivée dans notre pays.

Concernant le nouveau documentaire en route, Jon Favreau, Le créateur de la série a déclaré les mots suivants: «Disney Gallery: The Mandalorian est une opportunité pour les fans de la série d’avoir un aperçu de l’intérieur et de voir une perspective différente et peut-être une meilleure compréhension de la façon dont The a été réalisé. Mandalorian et le talent incroyable qui y a contribué tout au long de la première saison, nous avons eu une grande expérience en faisant le spectacle et nous avons hâte de partager cela avec vous », a-t-il expliqué.

Le 4 mai, la nouvelle série “Gallery: Star Wars The Mandalorian” arrive à #DisneyPlus

Un documentaire qui nous montrera comment la première saison de #TheMandalorian a été réalisée en 8 épisodes # StarWars pic.twitter.com/r6Eh9xgFDV

– Disney Plus Info (@DisneyPlusInfo) 15 avril 2020

Un nouveau tube Star Wars

Comme nous l’avons dit plus tôt, Le Mandalorien Ce fut un énorme succès. Pour cette raison, Disney + Il n’a pas hésité à renouveler rapidement la série pour une deuxième saison. Ce volet avait commencé à tourner à la fin de l’année dernière, mais comme pour d’autres projets, il a été affecté par la pandémie mondiale que nous connaissons actuellement.

Quant aux détails de sa série, pour le moment très peu sont connus mais qui promettent que ce sera une saison plus explosive. On a déjà beaucoup parlé de la participation des Ahsoka Tano dans la nouvelle tranche de Le Mandalorien. Bien que pas encore confirmé à 100%, Rosario Dawson, L’actrice qui pourrait jouer le personnage, a récemment parlé et a révélé qu’elle était très excitée de mener à bien ce projet.

Pour sa part, Giancarlo Esposito a révélé que la deuxième saison aura la présence de plus de sabres. Un détail qui avait été critiqué par les fans, puisqu’il n’y avait presque rien de participation de ces fameuses armes de la franchise. En outre, il a déclaré que Baby Yoda aura beaucoup plus de participation et de pouvoir.