Deux messieurs et une dame parlent de pot, de crime, de complot et de trahison… ou pas dans «The Gentlemen» – Blackfilm

Beaucoup de films du réalisateur britannique Guy Ritchie ont fait des ravages à leur sujet – crime grave, quelques coups de couteau, coups de feu et un peu de mutilation, ainsi que des jibes bien placés et des conversations fluides. Ses comédies criminelles de Cockney – comme on les a appelés – telles que “Lock, Stock et Two Smoking Barrels” et “Snatch” suivent des chemins disjoints, complotent des rebondissements et empilent le nombre de corps. Eh bien, dans «Messieurs» sa dernière étude sur le caractère criminel, la violence est montée en flèche et est compliquée par des implications politiques ou sociales sous-jacentes – la légalisation de la marijuana infusée au THC, du cannabis, du hootch, de l’herbe.

Pot baron et transplanté de l’Américain Mickey Pearson (Matthew McConaughey) a construit une entreprise criminelle en Angleterre, établissant son gang comme le plus grand distributeur du pays de ce produit actuellement illégal. Admirablement contre tout autre type d’intoxication illégale, il se rend compte qu’avec la légalisation à venir, cela changera sa fortune pour le meilleur ou pour le pire. Il pense donc qu’il vaut mieux sortir maintenant et encaisser son entreprise en la vendant à son rival Matthew (Jeremy Strong). Une fois que l’on sait qu’il est peut-être en train de conclure un accord, cela déclenche des stratagèmes, des pots-de-vin, du chantage et des meurtres dans le but de voler son empire.

Le film démarre avec Pearson apparemment assassiné dans un bar. Oeil privé huileux Fletcher (Hugh Grant) – et peut-être un scénariste en herbe – a été employé par un magnat des médias louche[sournoisementjouépar[slylyplayedbyEddie Marsan en tant que clone de Rupert Murdoch]pour enquêter sur Pearson après avoir été repoussé par le pot-repreneur. Mais avant que Fletcher ne livre ses découvertes destructrices, il offre la saleté mortelle au bras droit de Pearson, Ray (Charlie Hunnam) dans la recherche d’une contre-offre.

Alors que le provocateur immoral révèle les détails de son enquête – alternant entre la scène d’ouverture et le passé et le présent – on nous offre un regard intérieur sur le monde criminel britannique brutal, son hôte de personnages colorés et les actes ignobles des diverses factions qu’ils effectueront pour voler Pearson. affaires et position au sommet de cet ordre hiérarchique sanglant.

Outre ses drames policiers, Ritichie a redémarré diverses franchises de genre de Sherlock Holmes à Man From UNCLE à Aladdin. Pourtant, même dans ces films, l’esprit criminel n’a jamais été trop loin du centre de narration de Ritchie et du style de tournage de la hanche. Parmi les acteurs de celui-ci, certains sont des vétérans des méthodes de Ritchie; pour d’autres, c’était leur première fois.

Bien que McConaughey, lauréat d’un Oscar, ait accumulé sa part de distinctions, de récompenses et d’hosannas – jouant de tout, d’un stoner de la hanche (un signe de tête curieux ici) à l’idole de Rom Com en passant par des personnages d’art dramatique – il n’a pas joué un cerveau criminel comme celui-ci.

Mieux connue comme l’une des figures centrales de Downton Abbey, la pétulante Lady Mary Crawley, acteur anglais Michelle Dockery sait une chose ou deux d’être aristocratique et au nez dur. qui joue la femme de Mickey, Rosalind, elle a sûrement pu appliquer quelques idées de cette expérience ici.

Né en Malaisie Henry Golding aurait pu faire face au défi de la tête masculine chaude de “Crazy Rich Asians”, mais ici, en tant que gangster psycho Tong Dry Eye, il doit faire face à un rythme effréné et a frappé des alliés et des ennemis – Pearson en particulier.

Les trois se croisent quand il trahit impitoyablement à la fois son ennemi et ses amis afin de saisir la fortune et la position de Pearson. Pour ce faire, il menace le précieux partenaire de Pearson et cela déclenche la réponse impitoyable du roi de la ganja, revenant à son comportement sanglant le plus primitif.

Pour ce trio d’acteurs, travailler avec Ritchie a fourni un défi et une expérience engageante – quelque chose qu’ils enthousiasment ici lorsqu’ils se sont assis à l’hôtel Whitby pour discuter du film récemment.

Michelle, comment était-ce pour toi d’être la seule dame de ce casting?

Michelle Dockery: C’était super. C’était un travail vraiment, vraiment, vraiment amusant. Et j’y ai été amené assez tard dans la journée et sans trop de préparation, mais je me suis juste envolé et j’ai adoré. Guy travaille de cette façon – vous entrez dans le décor et vous avez appris vos répliques, vous avez passé toute la nuit à apprendre vos répliques et ensuite, vous avez lu la scène à haute voix et il a dit: «Non, nous n’allons pas à ça . »Nous avons donc tous dû apprendre assez rapidement que cela allait se passer.

Comment s’est passée cette expérience?

MARYLAND: Une fois que vous y avez cédé, c’est super. Au début, c’était frustrant, mais vous vous rendez compte qu’il arrive le jour même avec quelque chose de mieux que ce qui était sur la page. Pour moi, l’adrénaline est vraiment amusante à travailler avec ce genre d’environnement spontané. Alors vous allez sur le plateau et vous avez peur. Il y a toujours cette appréhension initiale tendue à propos de “Qu’est-ce que je vais faire?” “Comment vais-je jouer ce rôle?” Et à certains égards, si vous êtes plus jeté dans les profondeurs avec cela, vous travaillez avec l’adrénaline .

Matthew McConaughey: Et nous tournions déjà. Nous étions donc déjà une machine bien huilée et nous nous connaissions. Nous connaissions les rythmes de la journée. Elle apparaît et nous roulons déjà, et vous devez entrer, et à chaque fois, vous devez mesurer et clouer ces deux pages de dialogue.

Il y a une sorte de facilité avec ce film. Cela dément tout un processus d’entrée dans le film. Même lorsque vous êtes le méchant ou que vous allez retirer le méchant ou quoi que ce soit, une fois que vous avez le morceau, vous y entrez.

Henry Golding: Ce dont Guy parlait hier [at the TV interview sessions] c’est qu’il s’agit essentiellement de ces changements que nous faisons le jour, dans les moments littéralement avec lui derrière le moniteur en vous criant: “Nan, essayez celui-ci! Très bien, ça roule! “Et vous devez intégrer cela parce que vous êtes dans cet espace de tête en tant qu’acteurs. Il est en ce moment en tant que réalisateur, il a la capacité de faire rebondir sur nous des idées qui peuvent améliorer la tension de la scène ou la férocité de tout ce qui se passe à ce moment-là, donc cela devient vraiment efficace. Il le voit comme une sorte de montage en quelque sorte, et comment il veut que le film sorte. Et donc ces petits changements font partie intégrante, et aident à faire ce genre de battement constant qu’il a, une horloge à retardement constante.

En tant qu’acteurs, expliquez comment Guy a réussi à briser votre personnage parce que vous jouez tous des personnalités très distinctes. À quoi ressemblait ce processus?

MM: Je dois jouer du lourd. Le gars était un homme d’affaires très prospère qui a créé son propre univers, il a un grand partenaire dans sa femme et ensemble, ils forment une équipe et tout aussi dangereux de différentes manières. Ils sont très territoriaux les uns avec les autres et ce qu’ils ont créé, et comprennent que dans ce monde, vous ne pouvez vraiment faire confiance à personne. Donc, en fait, la seule personne à qui Mickey parlerait de ces choses serait Rosalind, sa femme, et jamais du tout de manière sentimentale. Pas de compassion, il n’y a pas de temps pour ça. Si vous devenez trop compatissant dans ce monde, vous avez terminé. Vous devez jouer l’offensive, l’offensive, l’offensive, mais aussi de différentes manières.

L’œil sec arrive et joue l’offensive, mais il se précipite et joue sa main trop tôt. En tant que Mickey, je suis déjà établi, je suis le roi de la jungle et j’ai mon institution. Je suis prêt à le vendre à un prix raisonnable et à disparaître et passer du temps avec ma femme. Eh bien, dans ce monde, personne ne paie un juste prix, alors mon institution est sabotée et il y a une sorte de “Dieu bon sang! Je dois me lever. Je dois revenir. Je dois encore mordre quelqu’un. “

C’est ce que Mickey avait l’habitude de faire. Probablement quand nous nous sommes rencontrés, je [Mickey] était probablement en première ligne en faisant [Ray played by Charlie Hunnam] fait pour moi. Et donc vous avez créé votre propre univers, vous avez votre propre ensemble de règles. Mickey suit ces règles jusqu’à ce que sa femme soit menacée, puis les règles sont désactivées. Et c’est comme, “Ok, il n’y a plus d’honneur parmi les voleurs. Il n’y a plus de menaces verbales. On ne parle plus de l’accord. Il s’agit d’éliminer l’adversaire. “

Vous avez sûrement reçu de nombreux scripts de différents écrivains. Qu’est-ce qui vous a fait dire: «Je veux être là-dedans?»

MM: C’était le genre de film de Guy Ritchie dans lequel je voulais être. Je voulais jouer avec Guy Ritchie dans le bac à sable. C’est le genre de film que Guy Ritchie a réalisé et qui lui est très spécifique et original. Vous pouvez voir la bande-annonce, et à la fin, vous devez dire que c’est un film de Guy Ritchie. Cela ressemble à un «Lock Stock», qui ressemble à «Snatch». Cela ressemble à ça, ça sent. C’est le terrain de jeu dans lequel je voulais jouer.

Ce qui est bien, c’est que vous définissez tous ces personnages qui n’ont pas d’autre univers que celui-ci, et vous pouvez faire la définition. Même si vous mourez ou ne mourez pas.

HG: Cela revient à la question de savoir à quoi ressemblait le processus. Guy a une façon spectaculaire de rassembler ces personnages qui apparaissent. Il existe de nombreux cinéastes qui créent des personnages dans le but de raconter des histoires et vous n’avez pas un aperçu de qui ils sont. Mais, comme nous en parlions hier, chacun de ces personnages pourrait avoir son propre film et vous avez en quelque sorte un aperçu de leur monde. C’est exactement ce que je disais – nous sommes les maîtres de notre domaine individuellement et nous avons tous notre ensemble de règles selon lesquelles nous vivons. Et lorsque vous affrontez tous ceux-ci dans un moment comme celui-ci, des feux d’artifice sont inévitables. Mais c’est l’astuce de la narration de Guy, c’est tellement riche de caractère, vous ne savez pas qui va survivre à l’autre parce que tout le monde a un pied d’égalité, dans un sens, dans leur propre genre de façon prédatrice folle.

MM: Dans ces films, Guy crée une dynamique très claire, c’est-à-dire que chacun est maître de son propre univers ou du moins le croit, même s’il est délirant. Ce genre de confiance et de sentiment d’identité est amusant à regarder, et vous savez que cela ne peut pas durer. Vous savez, dans le film, tout le monde ne peut pas rester debout et vous ne savez pas qui va aller ni comment ils vont aller, mais vous allez vous amuser à le regarder.

Les gens vont regarder cela et être surpris de voir comment tout cela se déroule. Cela vous at-il surpris de le lire sur la page?

MM: Je me souviens être allé à Guy plusieurs fois dire: «Écoutez, je peux voir que cela change beaucoup par rapport au script original. Je veux juste m’assurer de gagner à la fin. » [laughs]

HG: Je me souviens que dans le projet initial, notre position n’était pas aussi culminante qu’elle l’était. Je pense que tout le monde avait sa façon de posséder ses propres personnages. Ils ont donné des suggestions sur la façon de créer plus d’une histoire dans le script. Donc, pour moi, je pensais que la fin originale était très anticlimatique. Je pense que Dry Eye est presque le pont vers le vieux monde, Mickey. Et pourquoi ne voyons-nous pas plus un aperçu de cette férocité du jeune Mickey comme sortir? Parce que nous sommes dans une position où la sécheresse oculaire dépasse ses limites et entre dans son monde quand il s’agit d’être ensemble dans ce dernier petit moment. Donc, je me disais: «nous avons besoin d’une sorte de bagarre énorme et de quelque chose de plus dramatique.» Et à l’origine, je devais sortir du bureau, me faire écraser par votre voiture imminente, puis vous m’attachez en quelque sorte. Et c’était le plan d’origine. J’étais comme «quelque chose de plus se passe maintenant. Je pense que le public veut voir quelque chose. ».

MARYLAND: Je pense qu’à un moment où nous tournions cette scène, Guy a dit: “Oh, je ne sais pas, peut-être que nous ferons quelque chose de différent. Nous allons simplement ajouter plus de jours et, vous savez, peut-être que vous êtes enfermé quelque part et que Mickey vient vous trouver quelque part. “C’est comme, oh, alors nous pourrions faire des reprises?

MM: De toute évidence, Guy Ritchie a tendance à reprendre ses films. Nous avons terminé et tout le monde y va, à bientôt dans quelques mois! Nous nous disons tous “ça ne va pas se faire dans quelques mois!” Et ils disent: “non, nous allons refaire le test dans quelques mois.”

HG: Guy est tellement enthousiaste, surtout dans ce monde, qu’il est si confortable et si emblématique. Il a été question de suivre le script original, de vous kidnapper et de vous déchaîner. Donc je me disais: “Nous reviendrons en avril.”

Cela ressemble à une façon parfaite de travailler dans un film qui parle de marijuana…

MM: Oui, c’est ça le business, mais ça n’a rien de relax. Il n’y a rien… pas même le ton et le discours de ce film, rien, de s’asseoir et de prendre un peu de répit. C’est tout à fait le contraire.

Comment était la scène de combat entre vous deux? Où as-tu très peur de lui faire du mal?

MARYLAND: Cela a fini par être beaucoup plus physique que ce que nous pensions. Sur la page, c’était comme s’il y avait un conflit entre eux. Ensuite, nous répétions la scène et ils ont apporté le doublé et nous avons regardé ce qu’ils faisaient. Dans n’importe quel travail, ces scènes sont très bien répétées et chorégraphiées, donc ça a l’air beaucoup plus douloureux qu’en réalité parce que nous travaillons et travaillons avec de grandes équipes. C’est arrivé à un point où vous pouviez voir nos visages davantage quand il attrapait mes cheveux, c’est alors que c’était nous et, vous savez, la magie de la réalisation de films. Il s’est avéré que c’était quelque chose de beaucoup plus physique, mais il y a un gain, bien sûr. C’était plutôt bien à la fin.

HG: Et oui, parce que le montage est si souvent différent du script. Vous avez cette chronologie de… Mickey dans un accident de voiture, cela se passe au bureau, va-t-il revenir dans le temps? Il y a cet énorme [drama]… Est-ce que la sécheresse oculaire l’emportera? Il [goes] dans ce crescendo incroyable. J’ai donc adoré ce jour à la fin. Ouais.

Il semble que ce film parle des gangs en quelque sorte; tout le monde est en petits gangs. Mais il y a comme le baron de la presse dont le personnel est comme son gang. Tous ces différents groupes sont opposés les uns aux autres. Cela vous a-t-il semblé comme ça pendant que vous le traversiez ou comment avez-vous ressenti?

MM: Eh bien, vous le voyez sur le script, mais rappelons-le, vous et moi n’avions pas une seule scène ensemble. Nous venons de nous connaître il y a quelques semaines en Angleterre. Vous et moi avons eu deux scènes ensemble (chez Henry) vous et moi avons beaucoup de scènes ensemble [addressed to Michelle]mais je n’ai jamais vu Colin Farrell [who played the Coach]. Il y a donc ces petits pods. Évidemment, lors de la programmation d’un film, vous dites: «D’accord, nous avons 20 dollars et nous avons Colin Farrell. Emballons cela dans ces neuf jours de tournage. “

Michelle, tu n’étais pas vraiment la femme typique du trophée Gangster. Vous appelez les coups de feu à la fois aux hommes ici, pensez-vous que c’est là que la vie est en ce moment, les femmes appellent les coups de feu?

HG: Si ma femme a quelque chose à dire à ce sujet, oui!

MM: C’est un grand sujet et j’hésite presque à le résumer ici brièvement. En fin de compte, nous sommes sur le point d’arriver à un endroit où la compétence appelle les coups de feu. Ce ne sont pas les femmes qui appellent les coups de feu, ce n’est pas les hommes qui appellent les coups de feu, ce n’est pas les blancs qui appellent les coups de feu, ce n’est pas les Noirs qui appellent les coups de feu, mais la compétence les appelle.

HG: Vous avez soulevé un point étonnant sur la façon dont les gens pensent, la seule faiblesse de Mick est sa femme, mais c’est aussi la plus forte. Son maillon le plus faible est aussi son maillon le plus fort. Et c’est stimulant.

MM: Eh bien, c’est à ce moment-là que les règles étaient… Et maintenant, les règles changent. Il y a des règles de l’univers et il y a des règles que vous suivez. Il y a de l’honneur parmi les voleurs qui suivent ces règles. Même ce que vous avez fait faisait partie des règles. Pourtant, hé! voici le jeune mâle qui vient défier la ligne. Il y a des conséquences à [rebuffing] les règles de la guerre, mais ensuite pour Mickey d’aller mettre sa femme en danger … Eh bien, toutes les règles ne sont pas respectées. Il n’y a pas de négociation.

Vous avez en quelque sorte répondu à cette question avant qu’elle ne soit posée, qui était – ce que l’on retient de ce film – était cette compréhension de la façon dont les choses devraient être et comment les choses deviennent parfois et ce qui se passe quand elles se désagrègent. Comment réagissez-vous? Vous revenez à votre instinct animal. Vous avez pris les commandes quand vous en aviez besoin.

MM: Mickey essayait d’être civil, mais il n’était pas autorisé à l’être.

Le titre du film est “The Gentlemen”. Alors, que pensez-vous à vos yeux est un gentleman de nos jours?

MM: On nous a beaucoup posé cette question ces derniers jours. J’ai trouvé des cohérences, et il y en a beaucoup. L’un d’eux est qu’un gentleman n’empiète pas sur la propriété de quelqu’un d’autre ou n’y empiète pas. Et je veux dire, même l’espace physique, à moins d’être invité de cette façon. J’ai aussi un ami qui est tout à fait le gentleman – chaque fois que vous lui posez des questions sur quelqu’un d’autre, s’il n’est pas là et qu’il ne le dit pas devant eux, sa réponse est toujours: «Ce n’est pas mon histoire de dire.”

Combien de fois sommes-nous assis autour d’une table comme celle-ci et vous obtenez une question et vous savez que votre réponse sera la plus populaire à cette table. Vous allez avoir le plus de rires. Vous allez vous éloigner et les gens diront: “Wow! Quelle belle histoire là-bas! »Mais généralement, lorsque cela se produit, les gens quittent la table et perdent un peu de respect pour vous. Les messieurs ne font pas ça.