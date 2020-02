Deux remorques cachées révèlent de nouvelles images

Deux remorques cachées pour Westworld la saison 3 a été découverte sur un site de marketing viral pour la série HBO. Les fans sont impatients de revenir à Johnathon Nolan des créateurs et à l’adaptation remplie de casse-tête de Lisa Joy d’un roman de l’auteur de Jurassic Park, Michael Crichton. La nouvelle saison a été dévoilée à petites doses, principalement via un site Web pour Incite, Inc, une société fictive du monde de la série.

Westworld suit le soulèvement androïde dans un parc à thème futuriste où les robots réalistes ne se distinguent pas des humains qu’ils servent. Les robots, appelés hôtes de l’émission, commencent à atteindre la sensibilité grâce à un programme écrit dans leur code par le fondateur du parc, Robert Ford (Anthony Hopkins). Dolores (Evan Rachel Wood) est l’une des premières hôtes à être démêlée par sa nouvelle conscience, menant finalement une révolte qui commence avec l’assassinat de Ford. Une bande-annonce de la saison 3 a été publiée fin février, révélant que la quête de liberté de Dolores la mettra en conflit direct avec un autre hôte puissant, Maeve de Thandie Newton.

Quelques jours après la première bande-annonce, deux bandes-annonces secrètes contenant de nouvelles séquences ont été découvertes sur le site Web Incite, Inc par un utilisateur de Reddit MTC_Chickpea. Les bandes-annonces sont hébergées sur deux liens YouTube non répertoriés et contiennent toutes les deux des plans et des dialogues non révélés dans la première bande-annonce. MTC_Chickpea a découvert les bandes-annonces secrètes en accédant au site Web d’Incite, en cliquant sur l’onglet “ma confidentialité”, puis en utilisant un VPN avec un historique de navigateur propre pour obtenir une bande-annonce différente. Vous pouvez les regarder tous les deux ci-dessous:

La première chose qui distingue les bandes-annonces de la version officiellement publiée est leur nom, “Your World” et “Free Will Is Not Free”. Dans ce dernier, l’accent est mis sur la violence, la douleur et le traumatisme imminents auxquels sont confrontés les personnages de la troisième saison. De nouveaux plans de Caleb d’Aaron Paul, de Man In Black d’Ed Harris, et bien d’autres, sont entrecoupés de cartes de titre exprimant de sinistres proclamations, comme «s’échapper n’est pas la liberté» et «la mort n’est pas la dissidence».

Pendant ce temps, “Your World” s’ouvre exactement comme la bande-annonce officiellement publiée, avec une narration de Dolores. Cependant, à la marque 1:18, la remorque diverge de l’original. Au lieu d’une couverture effrayante de Guns N Roses, la partition effrayante de la série entre en scène. “Vous avez déjà transformé un jeune homme, n’est-ce pas,” demande Mauve, “déchaîné l’obscurité à l’intérieur de lui. Qui qu’il soit, il ne peut pas vous sauver maintenant.” Nous avons droit à quelques scènes d’action supplémentaires taquinant la confrontation entre l’homme et la machine, avant d’entendre Aaron Paul demander pourquoi Dolores l’a choisi. Sa réponse troublante l’avertit que les humains étaient libres jusqu’à ce que nous essayions de construire un Dieu. “Seule la chose que vous avez construite n’est pas Dieu. Les vrais dieux arrivent”, prévient-elle, “et ils sont très en colère.”

Sur la base des trois bandes-annonces, il semble que Dolores et Mauve aient quitté le parc à thème. Paul’s Caleb est en quelque sorte entraîné dans la lutte pour l’indépendance de la machine, apparemment recruté par un Dolores vengeur. Ou peut-être que tout cela n’est qu’un autre parc à thème élaboré, encore plus grand. WestworldLa troisième saison de huit épisodes révélera tout lors de sa première le 15 mars 2020 sur HBO.

