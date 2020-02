Devenez le rêve quantique de l’homme maintenant un studio entièrement indépendant

rêve quantique, le développeur de titres de renommée mondiale comme Heavy Rain et Détroit: devenez humain, est devenu un studio entièrement indépendant. Sony Computer Entertainment publie les jeux de Quantic Dream depuis 2010, ce qui a amené beaucoup à penser que le studio pourrait être racheté comme Insomniac Games ou Sucker Punch Productions. Cependant, cela ne s’est pas avéré être le cas pour Quantic Dream.

Il y a peu de développeurs dans le monde du jeu plus expérimental que Quantic Dream. Depuis la création de l’entreprise en 1997, Quantic Dream a été à la pointe de la transformation de la façon dont les jeux vidéo sont joués et vécus. En 1999, la société a sorti son premier titre The Nomad Soul, un jeu d’aventure qui présentait une bande originale de David Bowie. Après la sortie de The Nomad Soul, Quantic Dream a changé de cap vers la création de jeux cinématographiques, parfois appelés “films jouables” par ceux qui les ont expérimentés. En 2010, Quantic Dream a conclu un partenariat exclusif avec Sony et a publié son titre d’histoire interactive Heavy Rain sur la PlayStation 3. Au cours des années qui ont suivi la sortie de Heavy Rain, Quantic Dream est devenu le premier plan du divertissement interactif, dirigé par le direction du fondateur du studio David Cage.

Après 23 ans de collaboration avec des éditeurs, Quantic Dream a annoncé qu’ils deviendraient totalement indépendants, selon un communiqué de presse officiel sur le site Web du studio. En parlant des années de travail dans le cadre d’un éditeur, Quantic Dream compare leur propre processus de maturation à celui d’un adolescent qui est prêt à devenir une personne indépendante, en disant:

“Vingt-trois ans: à cet âge, une personne a quitté l’adolescence et est prête à devenir un adulte. C’est, à bien des égards, ce que fait Quantic Dream aujourd’hui. Après 23 ans d’apprentissage, de découverte et de croissance, le studio est devenir indépendant – et nous sommes devenus maîtres de notre propre destin. “

De plus, Quantic Dream attribue l’énorme succès de leurs titres sur PC comme une raison majeure pour laquelle ils peuvent devenir indépendants. Au cours de la dernière décennie, Quantic Dream a sorti trois titres, Heavy Rain, Beyond: Two Souls et le récent titre populaire Detroit: Become Human, mais ils étaient tous exclusifs à PlayStation. Au cours de la dernière année, cependant, ces titres ont commencé à couler sur PC, bien qu’il ne soit pas clair si cela est dû à une négociation avec Sony ou à une simple question de contrats expirés.

Quantic Dream n’a pas dit explicitement sur quels jeux ils travaillent ensuite, mais ils ont exprimé un sentiment clair pour l’avenir en disant: “Nous voulons faire face à de nouveaux horizons, garder notre passion vivante et continuer à faire confiance à l’idée de faire des jeux différents. ” Il ne fait aucun doute que rêve quantique les jeux sont différents, et il sera passionnant de voir à quel point une version totalement indépendante du studio repoussera encore les limites du médium à l’avenir.

Source: Quantic Dream

