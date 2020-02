Déverrouillez votre imagination: bande-annonce d’adaptation pour ‘The Secret Garden’ soutenue par ” The Harry Potter Producer ”

StudioCanal a publié la première bande-annonce de la nouvelle adaptation cinématographique (et très gratuite) de ‘Le jardin secret‘, roman populaire de Frances Hodgson Burnett publié au début du XXe siècle.

Dixie Egerickx et Colin Firth dirigent le casting de cette production européenne soutenue par David Heyman, connu notamment pour son travail à la tête de la franchise Harry Potter, et qui a également travaillé sur d’autres projets non moins intéressants tels que ‘I am legend’, ‘Gravity », les deux livraisons de« Paddington »ou le récent« rase once in … Hollywood ».

Réalisé par la série télévisée Marc Munden (‘Utopa’, ‘Black Sails’) à partir d’un scénario de Jack Thorne très recherché (‘The Dark Matter’, ‘The Virtues’), son argumentation tourne autour de Mary Lennox (Egerickx) , une date et une fille autoritaire qui vit en Inde, où son père travaille pour le gouvernement anglais et sa mère promène sa beauté de fête en fête.

À neuf ans, Mary se consacre uniquement à rendre la vie impossible aux femmes de chambre indigènes en charge de leur éducation, mais quelque chose se passe qui change tout du jour au lendemain: Une terrible épidémie de clergé tue ses parents. La petite fille est envoyée dans le nord de l’Angleterre avec elle, Archibald Craven (Firth), qu’ils disent être un bossu malheureux avec une si mauvaise humeur qui ne permet à personne de s’approcher …

La jeune fille s’y rend, d’abord au bord de la mer puis dans la nuit la noirceur du pramo pour être seule dans un manoir à plus d’une centaine de portes, presque toutes fermées à la chaux et au chant, dans les couloirs desquelles résonne un cri mystérieux. Plus tard, trouvez un jardin clos qui n’a pas été ouvert depuis dix ans, un oiseau à poitrine rouge vantard, un charmant enfant d’animaux, un vieux jardinier grognon … et peut-être une clé cachée.

Le film, le troisième inspiré du même travail après ceux de 1949 et 1993, sortira au Royaume-Uni le 17 avril, une semaine plus tard en Espagne aux mains de TriPictures et DeAPlaneta.

