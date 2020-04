Devinez le film! Volume 1

Jouons deviner le film. Dans ce premier chapitre, nous faisons cinq propositions, pour voir qui est le premier à les frapper tous.

En cette période de quarantaine due à l’épidémie de coronavirus, nous voulons que les gens se divertissent et réfléchissent tout en s’amusant. Nous avons donc joué à deviner le film. Les règles sont très simples, ensuite nous laisserons un texte sur cinq longs métrages et vous devrez les deviner et laisser la réponse dans la section commentaires.

Ce sont des films assez connus, donc c’est assez facile.

Le jeu commence:

1. J’ai été redémarré plusieurs fois, je suis probablement le super-héros le plus cher du cinéma. Mais cette fois, les critiques et le public ont convenu de ma grande performance. Commencez également une trilogie qui est aujourd’hui encore considérée comme l’une des meilleures du genre. Devinez le film.

2. Bien que Wolverine soit le protagoniste, je ne suis pas un film X-Men. Cependant, je dois affronter des classiques monstrueux que moi seul peux battre. Le plus dangereux de tous, sans aucun doute, est le vampire qui a inspiré le plus de romans.

3. De l’intimidateur de quartier au champion. J’aime frapper la viande pour m’entraîner et même si j’ai perdu le grand combat, c’était l’un des exploits sportifs les plus impressionnants du monde du cinéma de tous les temps. Devinez le film.

4. La mort dans la guerre du Vietnam n’est pas la fin. En fait, c’est le début de mon histoire en tant que soldat impitoyable qui essaie toujours de faire le bien et de sauver les innocents. Bien que cela me fasse affronter certains comme moi.

5. Dans l’espace, il y a un matériau que tout le monde convoite et qu’il est disposé à détruire une civilisation entière pour l’obtenir. L’amour transcende les espèces.

Jouer Devinez le film et laissez un commentaire avec la réponse avec le numéro de chacun.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.