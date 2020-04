Devinez le film! Volume 2

Après le grand succès de la première partie du jeu Devinez le film, nous défions à nouveau les lecteurs, mais cette fois nous avons augmenté la difficulté.

Comme il y avait beaucoup de gens qui ont deviné les réponses de Devinez le film! Volume 1, et si vous voulez que nous continuions à relever les défis mais que cela devienne un peu plus difficile, nous vous laissons ici 5 nouvelles propositions. Les 4 premiers sont assez simples … Mais le cinquième est très difficile. Qui connaît la réponse laissée par la solution dans la section des commentaires avec le numéro correspondant.

Le jeu commence:

Astuce: Ils sont basés sur des jeux vidéo.

1. Un être bleu d’un autre monde montre que c’est de la vitesse pure. Une histoire attachante et très drôle qui a dû subir la refonte du personnage principal pour satisfaire les fans qui se sont plaints sur les réseaux sociaux.

2. Action dans le plus pur style Indiana Jones, avec pour protagoniste que sa nouvelle version était bien éloignée des films de la saga du début du 21e siècle. Explorez la jungle la plus sauvage et devinez le film. Ils préparent actuellement la suite.

3. Un tournoi d’arts martiaux déterminera l’avenir de la Terre, car de puissants combattants doivent empêcher le mal de gagner et de provoquer le feu et la destruction. Ils préparent un remake qui, nous l’espérons, sera de meilleure qualité que ce film des années 90.

4. Un monde où les humains et les êtres chers vivent en harmonie. Chaque jeune homme a l’ambition d’être un grand entraîneur, à l’exception du protagoniste qui doit résoudre le mystère de ce qui est arrivé à son père. Pour cela, il aura un partenaire assez inhabituel et bavard.

5. Une enquête tourne mal et de nombreux scientifiques meurent. Déterminez ce qui s’est passé et quelle est exactement la grande menace… Ce sera la mission au niveau planétaire.

Vous pouvez également vous rendre au défi numéro un de Devinez le film. Vous pouvez consulter les meilleures bases de données pour obtenir plus rapidement.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.