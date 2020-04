Devinez le film! Volume 3

Nous continuons avec le jeu Guess the Movie, pour alléger le confinement pendant la quarantaine du Coronavirus.

Vous pouvez consulter le premier versement de Devinez le filmun et aussi le deuxième que personne n’a encore résolu, car il y avait un film assez difficile. Maintenant, nous avons 5 autres propositions que vous savez sûrement rapidement.

Les règles de Devinez le film Ils sont très simples, vous devez laisser la réponse dans la section commentaires avec son numéro correspondant.

Le jeu commence:

Astuce: Ce sont des films du début des années 90.

1. Dans cette suite, le voyage dans le temps sert à donner une chance à l’humanité dans la future guerre contre les machines. Ce film est considéré comme l’un des meilleurs en action et en science-fiction. De plus, bien qu’il y ait eu plus de suites dans cette franchise, elles n’ont jamais atteint le niveau de cette tranche.

2. Quatre frères qui vivent dans les rues de New York lutteront contre le crime en mangeant de la pizza. Chacun porte le nom d’un célèbre artiste de la Renaissance. Il y a quelques années, ils ont fait un redémarrage qui a gagné en effets spéciaux, mais était beaucoup moins attachant.

3. Quelqu’un a pensé que c’était une excellente idée de créer un grand parc d’attractions avec des animaux préhistoriques. Mais l’ambition excessive d’un employé, ajoutée à une grande tempête, fait sortir les animaux de leur confinement et le chaos envahit l’île. Devinez le film qui a tellement touché une génération

4. Un homme innocent va en prison et élabore un plan pour s’échapper. Bien qu’il y ait des gens qui ne le savent pas, cette histoire est basée sur un court roman de Stephen King.

5. L’un des psychopathes les plus inquiétants du cinéma aide probablement le FBI à enquêter sur les crimes horribles.

Pour pouvoir lire le film plus rapidement, vous pouvez utiliser n’importe quelle grande base de données sur Internet.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.