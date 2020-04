Devinez le film: Volume 5

Comme nous sommes toujours confinés à cause du coronavirus, nous continuons avec notre jeu Guess the Movie.

Pour rendre ces moments difficiles un peu plus faciles, nous mettons à nouveau au défi les lecteurs avec le jeu Guess the Movie. Cette fois, nous apportons 5 autres longs métrages que nous espérons que les gens pourront résoudre rapidement. Pour l’instant, la deuxième et la troisième partie n’ont toujours pas trouvé toutes les solutions. D’un autre côté, les premier et quatrième semblent être vraiment plus faciles, donc nous voulons augmenter un peu le niveau et nous mettrons 4 puzzles très simples et un un peu plus difficile pour rendre le tout un peu plus épicé.

Le jeu commence

1. Après une grande bataille de plage, un groupe de braves soldats devra traverser les lignes ennemies à la recherche d’un seul homme pour la ramener à la maison, car les autres frères sont morts au combat. Ce film a changé le genre du cinéma de guerre et a sûrement été l’un des plus acclamés par son réalisateur. Devinez le film et entrez dans l’une des scènes les plus épiques de toute l’histoire du cinéma.

2. Attaque extraterrestre. Ce film a une scène mythique où les navires ennemis détruisent la Maison Blanche. De là … La guerre. Seul un pilote courageux, le président des États-Unis et un homme d’abord ignoré, parviennent à sauver l’humanité. Puis il y a eu une suite mais à un niveau bien inférieur.

3. Situé dans les années 90, l’origine de ce personnage est liée à un puissant joyau de l’infini. Elle revient sur Terre pour connaître sa véritable histoire, car elle ne se souvient de rien. Devinez le film du personnage qui est probablement le plus puissant de l’univers cinématographique Marvel, qui est également venu au bon moment pour vaincre Thanos.

4. Certains enfants doivent faire face à un être redoutable qui apparaît avec une figure de clown diabolique, mais il peut changer de forme. Ils devront lutter contre cela avant qu’il ne les dévore et ne se rendorme pendant 27 ans.

5. Ce ne sont pas des justiciers, ce ne sont pas des héros, mais au moins ils font face au mal bien qu’ils reçoivent de nombreux coups. Devinez le film le plus fou dans le genre d’adaptation de bande dessinée qui a amené ses deux jeunes stars à la liste la plus élevée à Hollywood.

Pour faciliter le jeu de Guess le film, vous pouvez consulter les grandes bases de données sur Internet.

