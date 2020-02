Dexter Fletcher dirige le redémarrage de ‘The Holy’

Selon Variety, le réalisateur de films tels que «Eddie the Eagle» ou «Rocketman», Dexter Fletcher réalisant le nouveau film que Paramount Pictures prévoit de ‘Le Saint’ (The Saint), un film basé sur les œuvres de Leslie Charteris dont le personnage principal est Simon Templar, une sorte de Robin des Bois moderne. Le futur film présentera un scénario de Seth Grahame-Smith («Le film Lego Batman»).

Chevalier, voleur international, millionnaire et maître du déguisement, Simon Templar est un personnage de fiction britannique créé par l’écrivain anglais et connu sous le nom d’El Santo. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un espace gouvernemental, dans de nombreuses aventures, tant dans les romans que dans ses incursions dans le cinéma et la télévision, il a dû faire face à des agents secrets, des complots politiques et des intrigues internationales.

Son succès international est venu de la main de la télévision avec la série «The Saint», mettant en vedette Roger Moore entre 1962 et 1969. Cette série a ajouté 118 épisodes, dont beaucoup basés sur les histoires de Charteris, bien qu’ils soient également issus de de scripts originaux. Déjà en 1997, «El Santo» a été projeté sur grand écran sous la direction de Phillip Noyce et de la proéminence de Val Kilmer. Les critiques n’étaient pas très favorables à ce film, même s’il a fini par lever 118 millions de dollars dans le monde pour un budget de 68 millions.

Enfin, et il y a seulement quelques années, le personnage a eu une histoire de redémarrage en tant que série télévisée. Un pilote réalisé par Simon West (‘With Air’) et avec Adam Rayner et Eliza Dushku a même été réalisé, bien que la série ne se soit pas réalisée.

Lorenzo di Bonaventura, feu Robert Evans (titre pstumo) et Brad Krevoy produiront ce film qu’ils espèrent être le premier d’une franchise fructueuse.