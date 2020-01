«Diamants bruts» – Progresser correctement

Comme son titre, «Rough Diamonds» est un diamant brut. Un diamant possible qui ne le devient pas bien que, parfois, tout au long de ses deux heures et son long pic de séquences brillent comme si cela semblait. Comme si c’était le cas. Ou comme si cela aurait pu être à plein temps, pas seulement parfois; mais surtout comme si elle aurait pu être, de telle sorte qu’elle semble durer moins de deux heures et pas beaucoup plus de trois, une évaluation aussi aléatoire (en théorie) qu’elle peut devenir si éloquente ( en potentiel).

Le problème, pour contextualiser, sera dans l’équilibre entre la narration et l’auteur. Ou plutôt, dans un certain déséquilibre entre la narration et l’auteur bien que ce ne soit pas quelque chose d’aussi prononcé que dans ‘Good Time’, un film sur lequel ‘Rough diamonds’ est un “progrès correctement” qui inspire beaucoup de confiance au visage à l’étape suivante des frères Sadie. C’est stimulant qu’un film ait sa propre personnalité, mais il a encore beaucoup plus de voyages que cette personnalité pour servir la cause, qui est le film, et non l’inverse.

“ Good Times ” a été victime de son manuel de style, dans une narration (très) à l’ombre de son auteur qui a également perdu des soufflets à cause de marches forcées alors qu’il avançait, jusqu’à ce qu’il atteigne son souffle à sa fin. Ce n’est pas le cas des «Diamants bruts», où l’instinct visuel de Ben et Joshua Safdie est, ou est souvent beaucoup plus proche de leurs exigences dramatiques. Parfois, même, ce qui a été dit, ils vont de pair, de sorte que parfois la conjonction entre l’auteur et l’œuvre est organique et naturelle, et par conséquent passionnante.

Parfois, ce n’est pas une constante d’un film qui, comme d’une certaine manière arrive à ‘Joker’, est aussi absorbé par son protagoniste que son propre protagoniste est avec le diamant dans ses mains qui, de la même manière, ne chouchoute pas le même environnement autour duquel l’un et l’autre se déplacent. À quel point Ben et Joshua Safdie sont tellement absorbés par leur film, qu’il est toujours conditionné par l’inertie de leurs cinéastes, pas tant par un récit noyé par le goût du caprice superflu et improductif.

“Vous devez être prêt à vous sacrifier pour le film”, dira Ridley Scott. Pour le Safdie en ce moment il est difficile d’être dans l’ombre, et la vocation de son auteur est en attente de faire la paix avec un instinct narratif qui oui, ils polissent film par film. Pour l’instant, ils ont fait ressembler Adam Sandler à un (bon) acteur, toujours le même qu’il était quand il était un (bon) comédien. Pour le moment, et contrairement à «Good Times», ils ont fait de la fin de «Diamants à l’état brut», et non leur principe ce dont nous nous souvenons d’elle.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex