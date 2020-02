Diane Keaton publie une vidéo de John Wick / Something’s Gotta Give Mashup

Diane Keaton a publié un montage de fan de John Wick 3 qui met en vedette son personnage de Something’s Gotta Give crier au maître assassin de Keanu Reeves. Les deux acteurs ont partagé l’écran dans Something’s Gotta Give de 2003, une comédie romantique de Nancy Meyers avec Jack Nicholson. Récemment, ils ont partagé la scène des Oscars 2020, où ils ont remis le prix du meilleur scénario original.

Keaton a posté le clip sur son Instagram, à côté du message, “KEANU – VOUS DEVEZ ÊTRE PRUDENT ET ÉCOUTER PLUS SOUVENT !!! DIANE.” Le court extrait est tiré d’un combat au couteau brutal qui se produit vers le début de John Wick 3, mais le personnage Something’s Gotta Give de Keaton est édité en criant aux deux assassins: “Arrêtez-vous tous les deux! Arrêtez cela, juste cette minute! Je pensais que nous sommes censés nous entraider, ne pas nous déchirer! ” Les assassins font une pause dans leur combat alors que Keaton les avertit pour leurs “graves problèmes psychologiques”.

Connexes: les 10 meilleurs films de Diane Keaton (selon Rotten Tomatoes)

Keaton a été occupé à exprimer Michellee sur la série animée Netflix Green Eggs and Ham. Ensuite, l’actrice légendaire filme la comédie de Noël Family Jewels avec ses co-stars du First Wives Club, Goldie Hawn (The Christmas Chronicles) et Bette Midler (Hocus Pocus 2).

Reeves est tout aussi occupé, The Matrix 4 et John Wick 4 étant tous deux attendus dans les salles le même jour. L’acteur s’est entraîné pour les deux films lors du tournage de The Matrix 4 à San Fransisco. Peut-être que Keaton rattrape son retard John Wick 3 parce que Reeves lui a offert un rôle dans sa suite? Ou, plus probablement, elle a trouvé un fan de montage idiot en ligne et l’a partagé avec son vieil ami.

Plus: 5 théories hautement plausibles et 5 théories hilarantes absurdes que nous avons à propos de John Wick 4

Source: Diane Keaton via Instagram

Costume de Catwoman de Zoe Kravitz Premier coup d’oeil dans le décor du film Batman Photos

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale