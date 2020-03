Diego Luna ne sait rien de la série parce qu’ils ne lui font pas confiance

Star Wars a de grands projets pour Disney +. Après le succès de The Mandalorian, la franchise prépare une série axée sur Rogue One, plus précisément sur le personnage de Diego Luna.

L’univers de Star wars Il continue de se développer de toutes les manières possibles que vous pouvez explorer. Maintenant, grâce à l’arrivée de Disney +, la franchise a décidé de préparer de nouveaux projets à lancer en série. Le premier était Le Mandalorien et le prochain sera une série centrée sur le personnage de Diego Luna dans Rogue One: une histoire de Star Wars, qui commencera à enregistrer au cours de cette année.

Bien que, pour le moment, on en sait très peu sur la série avec Cassian Andor, Diego Luna On commence déjà à s’interroger sur les détails de la série. Cependant, dans l’émission de Jimmy Fallon, The Tonight Show, l’acteur de la prochaine série Star Wars a reconnu qu’il ne pouvait rien dire essentiellement parce que le studio ne lui faisait pas confiance: «J’en fais partie mais je ne peux rien dire , mais pas parce que je ne veux pas ou par contrat, c’est parce qu’ils ne me disent rien. Ils ne me font pas confiance, je pense parce que j’aime Mezcal, mon oncle», A dit l’acteur en riant.

«J’ai tendance à me saouler et ensuite je dis des choses. J’avais aussi l’habitude de quitter le scénario pendant le tournage de «Rogue One». J’avais l’habitude de laisser mon script partout. Ils l’ont compris. Il était également célibataire, donc c’était génial, dans le plan: “Voulez-vous savoir de quoi parle le film Star Wars?” Face à de tels licenciements par l’acteur, il n’est pas surprenant que Lucasfilm vous voulez économiser autant que possible des fuites involontaires de Diego Luna La série n’a pas encore de date de sortie, bien qu’elle devrait arriver dans le courant de 2021.

Un grand amour pour Jabba

Pendant l’entretien, Diego Luna Il a également eu le temps d’expliquer sa relation complexe avec le personnage de Jabba le Hutt. Il y a quelque temps, lors de la promotion de Rogue One: A Star Wars, il a dit qu’il adorerait y jouer. Le commentaire innocent sans intention est devenu viral et ne cesse de le poursuivre.

«Depuis lors, ils me demandent et me posent des questions sur Jabba. Soudain, il a commencé à apparaître qu’il était amoureux de Jabba. Je ne le suis pas, désolé! Je ne suis pas amoureux de Jabba. J’ai fait une grosse erreur«Il a crié à la caméra aux rires du tournage. «J’ai environ sept Jabbas à la maison. Tout le monde me donne Jabbas. «Quel est le meilleur cadeau pour Diego? Il a eu 40 ans, oh, un Jabba! » Non! »Il a condamné.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.