Diego Luna parle des défis de la série Cassian Andor Disney +

Dans une interview avec IndieWire, Diego Luna a parlé des défis de revenir au rôle de Cassian Andor pour la prochaine série Disney +. Il servira de préquelle à Rogue One. Voici les faits saillants:

Sur le tournage de plus d’épisodes de Narcos: Mexique: «Pas pour l’instant, pas pour l’instant, non, non, non. Au début c’était amusant, mais ensuite c’est devenu très lourd pour moi. J’ai besoin de repos, ces deux années ont été vraiment intenses pour moi. »

En jouant à nouveau à Cassian Andor: “Je ne peux pas vraiment en parler. La chose que je peux vous dire, et c’est un beau défi et c’est une excellente façon d’aborder un spectacle, mais que se passe-t-il lorsque vous connaissez déjà la fin? Ensuite, cela devient l’histoire. Tout dépend de la façon dont vous racontez l’histoire et du nombre de couches différentes que vous pouvez trouver. Ce ne peut pas être un spectacle maintenant où à la fin nous vous surprenons avec comme, “Oh non ce n’était pas lui!” Nous avons déjà vu la fin. Si vous y réfléchissez, «Rogue One» a commencé avec la même tâche. La dernière scène de «Rogue One» est une scène que nous connaissons tous. Cela fait travailler une autre partie de votre cerveau [as a storyteller]. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes formules pour raconter des histoires que vous avez connues toute votre vie avec cela, car c’est très différent. La grande chose est maintenant que nous commençons avec un personnage dont les gens savent déjà de quoi il est capable. “