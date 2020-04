Différence entre Thena et Athena de l’univers Marvel

Le film The Eternals présentera Thena et ne pas confondre avec Athena, deux personnages différents de l’univers Marvel.

Qu’est-ce qui aura le plus d’impact sur le film de Les éternels sera Thena, l’héroïne à laquelle l’actrice Angelina Jolie donne vie. Mais, dans l’univers Marvel, il y a aussi Athéna, qui sont même venus se faire face.

Les éternels Il expliquera comment des êtres très anciens appelés les Célestes ont expérimenté sur Terre et créé Les Éternels et Les Déviants. Deux races qui vont déclencher un conflit qui a duré des milliers d’années. Mais aujourd’hui, leur esprit est endormi dans les corps humains. Les événements de Avengers: Fin de partie cela les réveillera et la guerre recommencera.

Parmi les éternels se démarquent Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Dong-seok Ma), Druig (Barry Keoghan), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff), Sprite (Lia McHugh) et Thena (Angelina Jolie). Ces êtres tels qu’ils étaient si puissants et de longue durée de vie (d’où le mot “éternel”) ont été confondus avec les dieux, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec la civilisation nordique et les Asgardiens.

Thena il a été considéré comme Athéna la déesse grecque de la guerre, de la civilisation, de la sagesse, de la stratégie de combat, de la science, de la justice et des compétences. Mais dans le Univers Marvel il y a aussi Athéna. Il ne faut donc pas les confondre.

Différences entre ces deux personnages.

Athéna il a été adapté de la mythologie grecque par l’écrivain Stan Lee et l’artiste Jack Kirby, pour la bande dessinée Le puissant Thor # 164 (1969). Elle fait partie des “Olympiens”, une race d’êtres extra-dimensionnels dirigés par Zeus. Il possède toutes les compétences de ses pairs, telles que la super force, la vitesse et le vol. En plus d’une super intelligence qui lui fait posséder beaucoup de connaissances importantes. Tout au long de l’histoire de l’univers Marvel, il est intervenu dans la vie des humains et a combattu aux côtés des Avengers.

Tandis que ThenaComme nous l’avons déjà mentionné auparavant, il fait partie de Los Eternos. Cela est né du résultat d’expériences célestes. Également créé par Jack Kirby en 1976, il est né dans la ville d’Olympie et son nom était Azura. Son père Zuras a changé son nom en Thena pour ressembler à Athena (nom grec pour Minerva). Puisque ce serait votre représentant sur Terre. Ce qui les rend souvent confus. Soi-disant la ville d’Athènes a été construite pour elle et non pour la déesse.

Probablement à l’UCM (Marvel Cinematic Universe), nous ne verrons pas cela, car cela pourrait trop dérouter les téléspectateurs. Ainsi, l’explication de son origine dans The Eternals sera beaucoup plus simple que dans les bandes dessinées de Marvel Universe.

