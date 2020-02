Dirty Grandpa Cast & Guide du personnage

Voici un guide des acteurs et des personnages de la comédie de 2016 Grand-père sale. Réalisé par Dan Mazer – mieux connu pour avoir co-écrit les films de Sacha Baron Cohen Borat et Bruno – Dirty Grandpa raconte l’histoire d’un homme récemment veuf qui convainc son petit-fils séparé de le rejoindre lors d’un road trip en Floride. Cela pourrait ressembler au début d’un drame familial réconfortant, mais même si Dirty Grandpa compte parmi les acteurs le grand acteur Robert De Niro, c’est en fait une comédie torride pleine d’humour dégoûtant.

Les critiques n’étaient pas trop prises avec Dirty Grandpa. En fait, beaucoup – y compris les goûts de Richard Roeper et Mark Kermode – ont dénoncé Dirty Grandpa à la fois comme une baisse de carrière pour Robert De Niro et le pire film de 2016. Et c’est dans une année qui a vu la sortie de films à critique critique comme Londres Est tombé et dieux d’Egypte. Néanmoins, Dirty Grandpa a décemment réussi au box-office, récoltant plus de 100 millions de dollars contre un budget de 25 millions de dollars.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: American Pie Cast & Characters Guide

Mais qui était dans le casting de Dirty Grandpa ainsi que Robert De Niro? Lisez la suite pour un guide rapide sur la distribution de la comédie et les personnages qu’ils jouent.

Robert De Niro – Richard «Dick» Kelly

Robert De Niro joue le rôle de Richard «Dick» Kelly – le sale grand-père du titre. Dick est un ancien combattant de 70 ans récemment veuf et retraité qui persuade son petit-fils de le conduire à Boca Raton, en Floride, sous prétexte de se remettre de son deuil. Des acteurs comme Jeff Bridges et Michael Douglas étaient également considérés pour le rôle titulaire.

Zac Efron – Jason Kelly

Zac Efron (Baywatch) incarne le petit-fils de Dick, Jason. Alors qu’il est occupé à préparer son prochain mariage, Jason est coupable d’avoir accompagné son grand-père sauvage lors d’un voyage en Floride. Leur voyage coïncide justement avec les vacances de printemps et beaucoup de débauche et de détournements s’ensuivent une fois arrivés.

Zoey Deutch – Shadia

Shadia est l’ancien camarade de classe de Jason sur qui il a le béguin pour les vacances de printemps. Elle est jouée par Zoey Deutch de The Politician and Zombieland: Double Tap fame.

Aubrey Plaza – Lenore

Dick est peut-être en deuil de la perte de sa femme, mais cela ne l’empêche pas de se lier avec Lenore – la meilleure amie de Shadia, très sexuée et amoureuse de son grand-père. Aubrey Plaza (Parks And Recreation) est l’actrice derrière le rôle.

Julianne Hough – Meredith Goldstein

Julianne Hough’s (Danser avec les stars) Grand-père sale Le personnage est Meredith – la fiancée très nerveuse et contrôlant de Jason qui ne prend pas trop gentiment son road trip impromptu avec Dick.

Suivant: Vivre avec soi-même Guide des acteurs et des personnages

Star Trek: Picard Subtly Reused Voyager’s Theme Tune Perfectly