Disney a complètement changé le J.J. Abrams de Star Wars 9

La version que nous avons vue dans les salles de cinéma de Star Wars 9: L’ascension de Skywalker aurait pu être très différente si Disney avait laissé plus de liberté à J.J. Abrams

Selon l’utilisateur reddit u / egoshoppe, une source qui a fonctionné Star Wars 9: The Rise of Skywalker Il l’a informé de la façon dont Disney avait saboté J.J. Abrams pour discréditer le réalisateur dans de futurs travaux, cet utilisateur affirme qu’il y a une coupure du réalisateur de 3:20 minutes et que nous serions face à une affaire similaire à celle de Zack Snyder et son #Snydercut de la Justice League.

Cela explique ce qui est arrivé à l’utilisateur de reddit selon une source qui a travaillé sur The Rise of Skywalker



Depuis peu de temps après le lancement du week-end, j’ai été en contact avec quelqu’un qui a travaillé en étroite collaboration dans la production de Star Wars: The Rise of Skywalker et travaille pour l’une des principales sociétés que je ne peux pas révéler ici. J’ai vérifié la source à ma satisfaction. Pour protéger la source, je reformule ce dont nous avons parlé au cours des deux dernières semaines et je l’envoie au format puce que j’ai écrit sur la base de ce qu’ils m’ont dit. Le TLDR est qu’ils étaient mécontents du produit final de TROS et voulaient partager leur point de vue sur la façon dont il est tombé et où il s’est mal passé.

Les filtres TROS avaient un agenda et sont directement liés à Disney. Ma source a avoué qu’ils ont également un programme dans lequel ils ont du mal à ignorer ce qui arrive à quelqu’un qui, selon eux, ne le mérite pas.

JJ a toujours traité tout le monde et les a dédommagés avec respect, donc l’ordre du jour de ma source est ce que Disney a fait à JJ et à quel point ils l’ennuyaient, et cela devrait être quelque chose que les gens connaissent au moins, que ce soit comme un cinéaste ou non.

Cadre Star Wars: La montée de Skywalker

Disney était l’un des studios qui ont participé à la guerre des enchères pour Bad Robot l’année dernière. Disney n’a jamais eu beaucoup d’intérêt pour BR en tant qu’entreprise, mais pour JJ parce qu’ils considéraient WB (avec qui JJ est finalement parti) comme une grande menace.

JJ réussit très bien à récupérer des franchises telles que Mission Impossible, Star Trek et Star Wars. WB se bat avec DC et, à part Wonder Woman, DC est toujours considérée comme une blague dans son état actuel par GA.

La Banque mondiale veut Abrams pour certains projets DC. Ma source a déclaré que Star Wars de cette génération est UCM, et la plus grande menace de Marvel est un DC qui fonctionne bien. Ils veulent garder DC dans les limbes où ils se trouvent actuellement. Abrams commence cette franchise avec quelque chose comme un film à succès de Superman qui plaît au public et le rend nerveux. Son objectif est de rendre JJ mauvais pour les investisseurs / actionnaires potentiels.

Ma source l’a mentionné peu après la première: “Le TROS que nous avons vu la nuit dernière n’était pas le TROS sur lequel nous pensions travailler.”

JJ a été dévasté et aveuglé par cela. Il s’est senti déprimé au cours des 6 derniers mois en raison de certaines des demandes ridicules de Disney qui ont changé l’histoire de son film. Pendant le tournage des scènes, de nombreux changements ont été apportés en postproduction et le son a été réenregistré et modifié. Ma source a dit qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant. Il est le réalisateur et n’était pas au courant de ce qu’ils faisaient derrière son dos. Apparemment, JJ s’est senti menacé pendant le mois précédant la première.

Rian n’a jamais eu l’intention de faire l’épisdode IX malgré certaines rumeurs selon lesquelles il était le réalisateur. JJ a été ramené par Iger, pas par Kathleen Kennedy. Disney a insisté sur plus de service aux fans et moins de controverse.

L’accord initial de JJ lors de sa signature indiquait qu’il aurait un contrôle beaucoup plus créatif que Star Wars: The Force Awakens Il est devenu clair que ce n’était pas le cas seulement quelques semaines après le début du tournage lorsque les problèmes d’intrusion ont commencé.

JJ voulait faire quelques scènes qu’il considérait comme importantes, mais Disney l’a fermé en invoquant des raisons budgétaires.

En mai 2019, JJ a fait valoir que ces scènes étaient cruciales. Il a dû laisser passer une des scènes. L’autre scène sur laquelle il a insisté a d’abord été approuvée. Il a apporté de nouvelles touches et des photographies supplémentaires en juillet. La nouvelle scène a été tournée sur BR en octobre.

La “finale qui vous épatera” en faisait partie. Des acteurs plus âgés tels que Hayden, Ewan et Samuel et toute personne qui n’était pas animée ont été inclus. Les fantômes de la force n’étaient pas censés être des voix car ils ont filmé ces images sur la caméra. Les acteurs étaient déguisés. Rey était censée être entourée par les fantômes de la force pour servir de sorte de barrière entre elle et les Sith environnants.

Ma source pense mais ne peut pas confirmer à 100% que cela est dû à la Chine. C’est une sorte de conversation au bureau. Certaines personnes ayant des effets visuels ont affirmé avoir obtenu une liste de nuances de bleu approuvées qu’elles pouvaient utiliser dans le fantôme de force de Luke. Arrêter cela, c’est quand le mauvais sang est devenu un cauchemar pour JJ parce que le film qu’il faisait était soudainement méconnaissable pour lui à presque tous égards.

Ma source connaît assez bien JJ pour savoir qu’il n’est tout simplement pas du genre à crier, mais apparemment lors d’une réunion, il a crié quelque chose comme “Pourquoi ne mettez-vous pas” réalisé et écrit par Lucasfilm “alors? Ma source n’était pas présente pour cet échange, mais il en connaît quelques-uns.

Disney a exigé qu’ils tournent des scènes qui auraient des choses pour Mercha. “Volez maintenant” en fait partie. C’est aussi la scène la moins préférée de JJ. Dans une projection de novembre d’une coupe de 2:37, il a grincé des dents, a gémi et a ri quand la scène était en cours.

Ma source dit que JJ ne plaisantait probablement pas quand il a dit “vous avez raison” dans l’interview où il a été interrogé sur les critiques de TROS.

La coupe originale de JJ début novembre était de 3 heures et 2 minutes.

En janvier, JJ a suggéré de le convertir en deux films. Ma source me l’a dit bien avant que Terrio n’en parle dans une interview il y a quelques jours. Quand Disney a dit non, JJ s’est contenté de le faire pendant 3 heures.

Sur une période de 9 mois, JJ a commencé à réaliser que, une par une, toutes ses idées et scènes étaient jetées par la fenêtre ou complètement modifiées par des personnes qui n’avaient aucun “problème à se mêler des créatifs”.

Ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde en matière de décisions créatives et il est devenu clair que Disney avait un agenda en plus de vouloir plaire aux actionnaires. Disney pouvait “se permettre de gâcher l’épisode IX de Star Wars au nom d’une image plus grande” quand il s’agissait de protéger des choses sans rapport avec l’IX.

La coupure que JJ a finalement acceptée avec hésitation début décembre était de 2:37 minutes. Ce n’était pas la coupe que nous avons vue qu’il n’aurait pas approuvée (et c’est 2:22 de long). En plus des fantômes de la force, d’autres scènes cruciales et émotionnelles manquaient. La coupe qu’ils ont jetée semblait “coupée et collée avec du ruban adhésif faible” (paroles de JJ).

Le film a commencé avec la formation de Rey. Sa première scène avec Rose était peu de temps après que Rey ait endommagé le BB-8 pendant l’entraînement. Rose a fait une blague idiote sur la façon dont Poe va la tuer pour avoir endommagé BB-8. Il fut un temps où Rey a pris une minute pour traiter ce qui s’est passé quand il a vu cette vision pendant l’entraînement. Elle semblait désemparée et inquiète. La scène suivante était du bruit lorsque le Falcon atterrissait et Rey y court. Ces deux femmes qui se sont embrassées à la fin étaient visibles sur cette photo et se tenaient la main. L’un d’eux a couru vers le Falcon quand il a atterri.

Kylo dans la scène Mustafar était 2 minutes de plus. Il fut un temps où Kylo semblait un peu étourdi et sa vision était floue pendant une seconde. Presque comme si le temps s’était arrêté à mi-chemin alors que tout le monde en arrière-plan luttait au ralenti. Kylo écoute le souffle de Vader, puis secoue la tête et le temps avance à nouveau à un rythme normal et saute directement dans la bataille (la scène de la bande-annonce où il renverse ce gars qui s’est retrouvé dans le film plus tard).

Ils ont coupé certaines scènes du segment de saut de vitesse de lumière. Certaines des planètes qui ont été coupées étaient Kashyyyk, Naboo et Kamino.

La scène dans laquelle les combattants à égalité les poursuivent à travers l’iceberg: ces coureurs ont été inspirés par un jeu vidéo que JJ avait l’habitude de jouer dans les années 90 appelé Rebel Assault 2 (le troisième niveau du jeu avec des tunnels dans Endor en particulier).

Il a été confirmé que Jannah était la fille de Lando.

Rey a non seulement guéri la cicatrice sur le visage de Kylo, ​​mais a tué Kylo quand il a guéri Ben. Kylo a cessé d’exister lorsque Rey l’a guéri. Ma source a mentionné que certaines personnes supposent que c’est Han Solo qui l’a guéri, mais ce n’est pas vrai et ce n’était pas Han Solo. C’était Leia utilisant ses propres souvenirs et ceux de Ben pour créer une manifestation physique de ses propres pensées pour le pousser vers ce qu’il devait faire. C’était sa propre façon de communiquer cela avec lui. Et ce n’était pas possible sans sa mort dans le processus. Elle a fait le dernier sacrifice pour son fils et cela a survolé la tête des gens avec la coupe Disney.

La coupe de fin novembre (la dernière coupe approuvée par JJ) avait encore des scènes avec Rose et Rey. JJ voulait lui donner un arc plus significatif. Disney a estimé que c’était aussi trop risqué. Ma source a mentionné que Chris Terrio a dit que c’était dû aux scènes de Leia, mais ce n’est que partiellement vrai car il avait quatre autres scènes, dont deux avec Rey / Daisy, dans lesquelles Leia n’était pas.

Finn voulant dire à Rey quelque chose devait toujours être une sensibilité à la force. Dans la coupe de 3 heures, c’est explicitement indiqué. Il fut un temps où lui et Jannah ont écrasé le destroyer stellaire et Finn a dû déverrouiller ou déplacer quelque chose et l’a déplacé avec force et a été surpris quand cela s’est produit. Cela a été remplacé par un BB-8 CGI qui a corrigé tout ce dont j’avais besoin pour y remédier.

Babu Frik était sur le point de disparaître parce que certains dirigeants de Disney pensaient qu’il serait le nouveau Jar Jar. Ils sont vraiment surpris que les gens l’aiment tellement. C’était l’idée de JJ et a été créé en collaboration avec certains artistes et marionnettistes. La personnalité était tout JJ.

Il y avait beaucoup de scènes dans lesquelles Rey et Kylo (séparément) ont traversé des moments de réflexion calmes pour faire face à ce qu’ils traversaient. Pour sa part, elle se rend compte qu’il y a quelque chose de sinistre dans son passé. Il traverse des regrets et des remords mais essaie de le faire taire. Ma source a déclaré que les scènes de Kylo étaient particulièrement surprenantes en raison de la performance d’Adam et de la façon dont il avait réussi à dépeindre cette confusion interne. Cela a fourni beaucoup plus de contexte et ajouté un sens plus profond à sa bataille avec Rey et à l’arc de rédemption final à la fin. Cela ne s’est pas produit si soudainement et était plus structuré que ce que nous avons obtenu.

La scène Kylo / Rey où il meurt était au moins 4 minutes plus longue avec plus de dialogue. Ben était censé toujours mourir. La source a également ajouté que si ce n’était pas le cas, cela aurait pu être dans un projet antérieur qu’ils n’avaient pas lu. Le premier projet qu’ils ont lu incluait Lando (le premier pas). Le baiser de Reylo et la mort de Ben ne faisaient pas partie des ajustements. Cela faisait partie de la réédition. Même la coupe que JJ pensait sortir plus tôt ce mois-ci avait une version plus longue de cette scène que celle montrée dans la coupe théâtrale.

JJ était contre le baiser de Reylo. C’était la tentative de Disney de plaire aux deux côtés du fandom.

JJ n’était pas satisfait de l’endroit où Star Wars: The Last Jedi a laissé l’histoire. Le résultat final est un mélange de cette histoire et de l’histoire racontée par Disney et par qui ils ont essayé d’impressionner (“certainement pas les fans”). JJ est choqué par le résultat final. Star Wars compte beaucoup pour lui. Il a dû sacrifier de grandes parties de l’histoire dans The Force Awakens, mais on lui a promis un contrôle plus créatif dans TROS et, d’autre part, la ceinture avec laquelle ils l’avaient resserrée avec le temps. Une source a déclaré que c’était la seule franchise et le seul morceau de son travail qu’il ne voulait pas ruiner et qu’il était devenu son pire cauchemar. Quand il a découvert qu’il était surpris de la coupe qu’ils ont présentée, il a dit “qu’est-ce qui se passe?” Quand Kylo s’est battu avec les Chevaliers de Ren à la fin et que la musique de Williams qui a été utilisée pour cela n’était pas du tout ce qu’il voulait. Il semblait penser qu’il n’était pas à sa place.

La coupe de JJ existe toujours et “existera toujours”. Très probablement, nous ne le verrons jamais à moins que “quelqu’un ne le filtre accidentellement”.

La source a posé des questions sur la relation entre Finn et Poe après avoir vu le commentaire d’Oscar Isaac sur la façon dont Disney ne voulait pas que cela se produise. C’est vrai. JJ s’est battu pour que cela se produise. C’est pourquoi Oscar accuse Disney. Ce n’est pas seulement un commentaire jetable aléatoire. Il sait avec certitude que c’était Disney parce que ces discussions ont eu lieu. Le casting principal est incroyablement proche de JJ et ils sont tout aussi ennuyeux, bien qu’apparemment plus francs que JJ. Pendant TFA, Disney a hésité à embaucher John Boyega parce qu’une femme était devant et au centre, donc ils l’ont considéré comme assez risqué, donc amener un protagoniste masculin noir les a rendus nerveux. JJ s’est battu pour que cela se produise pendant environ neuf mois avant d’obtenir l’approbation. Le même problème s’est posé lorsque JJ s’est battu pour avoir Finn et Poe dans TROS, mais il a perdu cette bataille comme il a perdu de nombreuses batailles créatives pour ce film. Beaucoup de gens, y compris JJ, ont réalisé au cours de cette production que l’histoire est vraiment racontée par des actionnaires / investisseurs plutôt que par des créateurs ou quelqu’un de Disney en particulier. Il a essayé de faire bouger beaucoup de choses et a été fermé à cause de cela. Ils l’ont attaché et beaucoup blâment TLJ pour l’approche créative la plus stricte.

