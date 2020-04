Disney a déjà commencé à travailler sur la troisième saison de «The Mandalorian»

En attendant le lancement de la deuxième saison de la série à succès spin-off Star Wars, «Le Mandalorien», selon Variety, le service de streaming a déjà commencé le développement de la troisième saison de la série. Selon le média, son créateur Jon Favreau a travaillé dur sur cette nouvelle saison pendant un certain temps, tandis que le vice-président et directeur créatif créatif de Lucasfilm, Doug Chiang, a créé divers concepts au cours des dernières semaines.

Une autre source interne de l’étude confirme que le département de conception de la production a commencé à travailler sur la troisième saison de la série le 20 avril, mentionnant la longue période de temps nécessaire au département pour travailler sur de nouvelles idées / concepts. .

La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle du Pistolero solitaire au bord de la galaxie, Gina Carano dans le rôle de Cara Dune, une ancienne rebelle Shock Trooper qui a du mal à se réinsérer dans la société; et Carl Weathers en tant que Greef, un gars qui dirige une guilde de chasseurs de primes qui engage The Mandalorian pour un travail spécifique. Avec eux Giancarlo Esposito (‘Breaking Bad’), Emily Swallow (‘Supernatural’), Omid Abtahi (‘American Gods’), Nick Nolte (‘Affliction’) ou Werner Herzog (‘Grizzly Man’).

La première saison se compose de 8 épisodes avec un budget commun ambitieux de 120 millions de dollars (15 millions de dollars par épisode). Dave Filoni (‘Star Wars: The Clone Wars’, ‘Star Wars Rebels’) réalise le premier épisode, tandis que le Les autres sont dirigés par Debrah Chow («Jessica Jones»), Rick Famuyiwa («Dope»), Bryce Dallas Howard («Solemates») et Taika Waititi («Jojo Rabbit»).

Avec Jon Favreau en tant que showrunner et producteur exécutif aux côtés de Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist et Dave Filoni susmentionné, le premier épisode de la série est arrivé exclusivement à Disney + aux États-Unis le 12 novembre 2019. À Espaalleg le 24 mars avec le lancement de Disney + dans notre pays, même si au départ ils ne sortaient que les deux premiers épisodes puis diffusaient un épisode par semaine (le vendredi).

L’idée est que la deuxième saison de la série atterrisse plus tard cette année, tant que la situation actuelle le permet. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles la présentation de Rosario Dawson cette saison en tant qu’Ahsoka Tano pourrait servir de début à un nouveau spin-off de Star Wars axé sur ce personnage très apprécié par les fans de ‘Star Wars Rebels’ et ‘Star Wars: The Clone. Guerres ». Le dernier à rejoindre la deuxième saison a été Michael Biehn (‘The Terminator’), qui incarnera un chasseur de primes qui croise le chemin du personnage principal.