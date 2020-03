Disney a des protagonistes pour son «Peter & Wendy» en action réelle!

Il y a plus de trois ans, nous avons appris que David Lowery (“ Pierre et le dragon ”) allait reprendre une nouvelle version du film en action réelle basée sur le jeu classique pour enfants de J.M. Barrie intitulé, «Peter Pan et Wendy» (Peter et Wendy) Comme le rapporte Variety, Walt Disney Pictures a trouvé ses deux principales stars dans le jeune Alexander Molony («The Reluctant Landlord») et Ever Anderson, fille de Milla Jovovich.

La bande marquera le premier rôle principal pour les deux acteurs. Les crédits de Molony incluent la série Disney Junior, «Claude» et la série Sky One susmentionnée, «The Reluctant Landlord». Pour sa part, Anderson a fait ses débuts au cinéma dans le film de 2016, Resident Evil: The Final Chapter ‘, jouant une version plus jeune de sa mère. De plus, dans ‘Black Widow’ (première le 30 avril), elle incarnera une jeune Natasha Romanoff.

Transformé en livre pour enfants en 1911, «Peter Pan et Wendy» raconte l’histoire de Peter Pan, un garçon qui vole et ne veut pas grandir, et ses aventures à Neverland avec les frères Wendy, John et Michael Darling; la fée Tinker Bell, les enfants perdus et le méchant capitaine Hook.

L’histoire de J.M. Barrie s’est adapté comme un vrai film d’action à plusieurs reprises. Par exemple en 1991 sous la direction de Steven Spielberg et le rôle de Robin Williams et Julia Roberts; ou ‘Peter Pan, la grande aventure’, film de 2003 réalisé par P.J. Hogan et avec Jeremy Sumpter et Rachel Hurd-Wood; ou le plus récent, “Pan (Journey to Never Never)”, un film de 2015 réalisé par Joe Wright et mettant en vedette Hugh Jackman, Garrett Hedlund et Rooney Mara. Cependant, la version la plus populaire de l’histoire est sans aucun doute le classique d’animation Disney de 1953, «Peter Pan».

Lowery dirigera cette adaptation à partir d’un scénario de Toby Halbrooks, ajoutant à d’autres adaptations futures de l’étude telles que La Petite Sirène, Pinocchio ou Mulán, cette dernière datée du 27 mars. Derrière d’autres adaptations réussies comme Le Roi Lion ou Aladdin, toutes deux avec un revenu brut supérieur à 1 000 millions de dollars.